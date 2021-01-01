محافظ في إيران يتلقى صفعة قوية على وجهه أثناء تنصيبه رسمياً (فيديو)



محافظ في إيران يتلقى صفعة قوية محافظ في إيران يتلقى صفعة قوية

تلقى زين العابدين رضوي المحافظ الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران، صفعة قوية أثناء القاءه كلمة وأمام حشد من الحضور، حيث قاطعه أحد المشارکين بالهجوم عليه في مراسيم تنصيبه اليوم السبت وسرعان ما هرع أشخاص آخرون إلى التدخل للقبض على المعتدي المجهول.



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث جاء على مرأى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي حضر الحفل. وادعت بعض التقارير الإيرانية وجود دوافع شخصية وراء الاعتداء على المحافظ الجديد، وزعمت أن هذا الشخص المجهول من منتسبي القوات المسلحة. حيث ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» أن هذا الشخص من منتسبي الحرس الثوري، مضيفة أن دوافع شخصية تقف وراء الحادث. وفقاً لروسيا اليوم.



غير أن رضوي قال لاحقا خلال الحفل إنه لا يعرف المعتدي عليه، مضيفا أنه يعتبر هذا الشخص من الأعداء لكنه لا يعتزم تقديم شكوى ضده.

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https://twitter.com/i/status/1451840991938424832