"عشان المناقشة ما تقلبش خناقة".. 7 مفاتيح للتعامل مع الزوج العنيد



للتعامل مع الزوج العنيد للتعامل مع الزوج العنيد

تواجه المرأة صعوبة في التعامل مع الزوج العنيد الذى لا يسمع إلا لصوت نفسه، ويرفض دائمًا أي مناقشة أو جدال، ما يغضب المرأة ويحول الحياة بينهما لجدال وشجار لا ينتهى، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، نصائح للتعامل مع الزوج العنيد، وفقًا لما ذكره موقع "punchng".



نصائح للتعامل مع الزوج العنيد: افهميه كويس

يجب على المرأة أن تفهم إنها وزوجها شخصان مختلفان؛ لذلك، تختلف وجهة نظرها عن وجهة نظر زوجها، تجاه الموضوعات المختلفة، لهذا بدلاً من الحكم عليه بأنه عنيد، تحاول الزوجة أن تفهم وجهة نظره، تجاه الموضوع مع التذكر إنها يجب أن تكون مرنة عند التحدث مع زوجها حتى لا تحول النقاش لخلاف.



التعامل مع الزوج العنيد

الزوج العنيد

خليكى هادية

يعتبر تجنب العداء أو العنف هو المفتاح السحرى للتعامل مع الزوج العنيد، والأهم هو أن تحافظ المرأة على هدوئها حتى تستطيع أن تتحدث مع زوجها العنيد وتتفاوض معه حتى تصل لحل يرضيها.

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اتحكمى في عواطفكيجب على المرأة أن تقاوم الرغبة في الجدال مع شريك حياتها خاصةً عندما لا تتفق معه رأيه في قضية ما، وتتعلم كيف تتحكم في عواطفها ولا تدعه يغضب منها ويتحول النقاش بينهم لجدال وشجار .اختارى الوقت المناسبيجب على المرأة أن تختار اللحظة المناسبة لتوضح لزوجها وجهة نظرها في أمر ما، حيث يجب على الزوجة أن تعلم إن زوجها هادئ قبل أن تتحدث معه وتستطيع أن تقنعه بوجهة نظرها.تجاهلى عناد زوجكتعتبر من أهم النصائح للتعامل مع الشريك العنيد، أن تنسى عناده ولا تحاول أن تعانده في أي موضوع وهى تتناقش معه حتى لا يتمادى ويصمم على رأيه.اتكلمى كتيريجب على الزوجة أن تتحدث مع زوجها وتناقشه في المشاكل المختلفة التي تواجههما وتجد حلول لها عن طريق التحدث معه بهدوء مما يؤثر على طريقة تحدث الزوج ويكف عن العناد ويتحدث بمرونة معها.خليكى حازمةالسبب الذي يجعل الزوج يتمادى في عناده هو أن أغلب الأشخاص الذين يتعامل معهم غالباً ما يسمحون له بالحصول على مايريد في النهاية، لذلك إذا بدأ الزوج في الشعور بالانزعاج، يجب على الزوجة أن تتحدث بهدوء معه، ولا تتخلى عن رأيها، لأنها ذلك يعطى للزوج إنطباع بأنه قادر على التلاعب بمشاعرها وجعلها تتخلى عما تريده بسهولة، لذلك عليها أن تكون حازمة وتتمسك برأيها وتدعمه بالحجج المنطقية والعقلانية وتدافع عن فكرتها بالتحدث معه بهدوء وتجنب الانفعال.