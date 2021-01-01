5 تريندات ديكور تجنبيها لو بتجددى شقتك



ديكور ديكور

قبل البدء في عملية تجديد المنزل، نميل إلى التعرف على مخططات التصميم الداخلي المختلفة عبر الإنترنت، ونحب جميعًا الصور المثالية التي تُظهر أشياء مثل الجدران المضيئة، وحلول التصميم غير العادية، ولكن لسوء الحظ، بعض هذه الأفكار تبدو مثالية في الصور لكنها غير ملائمة للحياة اليومية، فبينما تبدو الواجهات السوداء في المطبخ رائعة، فإنها تتسخ أسرع من الألوان الأخرى.



فى التقرير التالى يوضح موقع "digsdigs" للديكور أمثلة على تصميم المنازل الحديثة والتي تبدو جيدة في الصور ولكنها تسبب الكثير من المتاعب في الحياة اليومية:



أجهزة ناعمة ولامعة في المطبخ

تبدو عناصر أثاث المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ اللامع مثالية في الصور، فاللمعان لمقابض الثلاجة وأفران الميكروويف والعناصر الأخرى يلفت نظرنا حرفيًا، ومع ذلك، فإن ذلك قد يكون شئ مرهق فى الحياة اليومية، لأن الأوساخ تميل إلى التراكم على الأسطح المعدنية بسرعة كبيرة، و بمجرد فتح الثلاجة بيد مبللة، يتم تغطية المقبض بالبقع.

ويجب تنظيف آثار الشحوم على مقابض وجوانب فرن الميكروويف بشكل منتظم، من أجل تسهيل عملية التنظيف، من الأفضل اختيار الأثاث غير اللامع والأجهزة كذلك.رفوف الملابس بدلا من الخزانةتمتلئ شبكات التواصل الاجتماعي بصور الأشخاص الذين يستخدمون رفًا مفتوحًا خاصًا لتعليق الملابس بدلاً من الخزانة، ويمكن أن يكون ممتعًا من الناحية الجمالية، ومع ذلك، في الحياة الواقعية، يصبح مثل هذا الرف فوضويًا سريعًا لأننا نعلق الملابس بشكل غير دقيق أثناء التعجل.قطع أثاث سوداءمطبخ أسود بالكامل أو عناصر منفصلة باللون الأسود تبدو مبهرجة ومكلفة، ومع ذلك، في الحياة اليومية، تجلب القطع السوداء العديد من المشكلات وتتطلب رعاية خاصة، على سبيل المثال، يمكن أن يترك الماء بقعًا على الأثاث، والتي سيتعين على المالكين مسحها بقطعة قماش وهو ماسيكون مرهقا فى الحياة اليومية.أيضًا، يمكن للواجهات السوداء (بغض النظر عما إذا كانت غير لامعة أو لامعة) أن تجعل الغرفة تبدو " أثقل " بصريًا، خاصة إذا كانت في مساحة صغيرة، ولهذا السبب إذا كانت لديك شكوك حول ما إذا كان يجب عليك شراء مطبخ أسود أم لا، فمن الأفضل أن تختارى الظلال الفاتحة.صنبور طويل في المطبخفي كثير من الأحيان، يحاول المصممون وضع الأثاث في الغرفة بشكل متناسب، ففي بعض الأحيان، يحاولون تعويض حوض صغير به صنبور مرتفع، خاصة في الشقق الصغيرة، قد يكون الأمر مريحا، حيث يمكنك دائمًا غسل قدر كبير أو برطمان، ومع ذلك، يواجه بعض أصحاب هذه الحنفيات مشكلة خروج المياه من الصنبور وتنتهي في جميع الأسطح المحيطة.ويمكن أن تتناثر المياه من مثل هذا الصنبور على كل شيء حول سطح الطاولة، وإذا كان سعره رخيصًا، فقد يبدأ بالفعل في التلف بسبب الرطوبة الزائدة، لهذا السبب يجب أن تختارى حوضًا بعمق معتدل وصنبور بارتفاع مثالي.أرفف مفتوحة بجانب الموقد والغطاء والمغسلةالاتجاه السائد في السنوات الأخيرة هو التخزين المفتوح، أي عندما يتم الاحتفاظ بالعناصر على الأرفف بدلاً من الخزائن المغلقة، ومع ذلك، فإن التخزين المفتوح ليس هو أفضل فكرة للمطبخ، بادئ ذي بدء، يتراكم الغبار على السطح، مما يعني أنه سيتعين عليك شطف كوب في كل مرة تريدين صب بعض الشاي فيه، و ثانيًا، من الأفضل عدم وضع أرفف مفتوحة بجوار الموقد أو الشفاط أو الحوض، والتي تعتبر من "أقذر الأماكن" في المطبخ، و ستتم تغطية الأطباق والرفوف باستمرار بالشحوم، ويمكنك محاولة تركيب خزانات شفافة بدلاً من الرفوف المفتوحة.







