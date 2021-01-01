لصاحبات البشرة السمراء.. اعرفى إزاى تختارى الكونتور المناسب



لصاحبات البشرة السمراء لصاحبات البشرة السمراء

تحديد البشرة وإبراز جمالها قد يتطلب بعض المجهود والـ "تكنيك" الخاص، خاصة لصاحبات البشرة السمراء التي يريدن وضع مساحيق التجميل بشكل هادئ وغير مبالغ فيه مع تحديد الملامح وإبراز مواطن جمالها لديهم، لذا يستعرض اليوم السابع مع خبيرة التجميل صابرين جابر عدة خطوات لوضع الكونتور او محدد الوجه لشكل صحيح مثل المحترفين وكيفية استخدامه بطريقة سليمة، مع معرفة نوع الكونتور المناسب لبشرتك مما يعطيكِ اطلالة مميزة.



الكونتور البودرة:



قالت خبيرة التجميل إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية فعليكِ اختيار الكونتور البودرة فهو يتناسب أكثر مع البشرة الدهنية خاصة للسمراوات لكي يمنع ظهور لمعة شديدة في الوجه ويحددها بشكل هادئ وغير مبالغ فيه، حتى أن الأنواع الجيدة والتي ستقومين بشرائها من الأماكن المختصة لا تتناسب مع البشرة الجافة، لأنه يمتص الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة مع الحركة والتعرق.





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الكونتور السائل:وتابعت خبيرة التجميل أن البشرة الجافة يتناسب معها وضع الكونتور السائل اكثر من البشرة الدهنية، لأنه يحتوى على نسبة من الزيوت التي تحتاجها البشرة، كما اكدت على ضرورة اختيار المنتج الأمن لطبيعة البشرة، والتي يحتوي على الكثير من المعلومات عنه خلف العبوة.الكونتور الكريمي:يعتبر الكونتور الكريمي من أكثر الأنواع رواجاً واستخداماً، لاحتواء العبوة على أكثر من درجة له مما يتيح للفتاة استخدامه بأكثر من طريقة، كما ان العبوة ايضاً بتكون مختلفة الاحجام، ويمتاز بأنه يتمتع بتغطية جيدة للوجه، كما أن ألوان الكونتور تنقسم ما بين الغامق والفاتح تستخدم الدرجات الغامقة لصاحبات البشرة الخمرية والسمراء بتحديد عظام الوجه والوجنتين، بالإضافة إلى تصغير الأنف وتصغير الوجه وإخفاء وتخفيف ظهور أماكن معينة من الوجه تستخدم الدرجات الفاتحة في نحت الوجه وإظهاره بصورة جذابة، كما اوضحت أن المكياج وسيلة مثالية لإبراز الجمال الهادئ الذي تتفرد به صاحبات البشرة السمراء.