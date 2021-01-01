لصاحبات البشرة السمراء.. اعرفى إزاى تختارى الكونتور المناسب

تحديد البشرة وإبراز جمالها قد يتطلب بعض المجهود والـ "تكنيك" الخاص، خاصة لصاحبات البشرة السمراء التي يريدن وضع مساحيق التجميل بشكل هادئ وغير مبالغ فيه مع تحديد الملامح وإبراز مواطن جمالها لديهم، لذا يستعرض اليوم السابع مع خبيرة التجميل صابرين جابر عدة خطوات لوضع الكونتور او محدد الوجه لشكل صحيح مثل المحترفين وكيفية استخدامه بطريقة سليمة، مع معرفة نوع الكونتور المناسب لبشرتك مما يعطيكِ اطلالة مميزة.
الكونتور البودرة:
قالت خبيرة التجميل إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية فعليكِ اختيار الكونتور البودرة فهو يتناسب أكثر مع البشرة الدهنية خاصة للسمراوات لكي يمنع ظهور لمعة شديدة في الوجه ويحددها بشكل هادئ وغير مبالغ فيه، حتى أن الأنواع الجيدة والتي ستقومين بشرائها من الأماكن المختصة لا تتناسب مع البشرة الجافة، لأنه يمتص الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة مع الحركة والتعرق.
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