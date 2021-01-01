حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول مدى أحقية الطلاب المتقدمين على نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية بنوعياته المختلفة في الحصول على اعتماد أوراق الرقم القومي وإثبات القيد من المدارس والاشتراك في التأمين الصحي.
حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المتقدمين من الخارج على نظام العمال هم طلاب يتقدموا فقط للامتحانات بـ المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث من الخارج على نظام العمال ، أي أنهم طلبة غير منتظمين بالدراسة في المدرسة ويعملون في احدى قطاعات الانتاج المختلفة.
وقالت ووزارة التربية والتعليم انه بناءا على ذلك ، لا يجوز لطلاب نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية استخراج او اعتماد اي اوراق خاصة بهم من المدرسة ، ولا يجوز اشتراكهم في التأمين الصحي مثل الطلبة المنتظمين.
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التعليقات على التعليم تقرر عدم السماح لطلاب العمال بالمدارس الفنية بالاشتراك في التأمين الصحي
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