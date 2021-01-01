التعليم تقرر عدم السماح لطلاب العمال بالمدارس الفنية بالاشتراك في التأمين الصحي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول مدى أحقية الطلاب المتقدمين على نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية بنوعياته المختلفة في الحصول على اعتماد أوراق الرقم القومي وإثبات القيد من المدارس والاشتراك في التأمين الصحي.



حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المتقدمين من الخارج على نظام العمال هم طلاب يتقدموا فقط للامتحانات بـ المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث من الخارج على نظام العمال ، أي أنهم طلبة غير منتظمين بالدراسة في المدرسة ويعملون في احدى قطاعات الانتاج المختلفة.



وقالت ووزارة التربية والتعليم انه بناءا على ذلك ، لا يجوز لطلاب نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية استخراج او اعتماد اي اوراق خاصة بهم من المدرسة ، ولا يجوز اشتراكهم في التأمين الصحي مثل الطلبة المنتظمين.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يحق لطلاب العمال أيضا ختم اوراق البطاقة الشخصية أو إثبات صفة الطالب في المدارس الثانوية الفنية ، وإذا كان إثبات القد للمدرسة يترتب عليه تأجيل التجنيد او اكتساب أي من المميزات التي يكتسبها الطالب المنتظم فلا يحق له الحصول عليه ، أو إذا تم الحصول عليه فيكون مشروطا بأنه لا يترتب عليه ذلك ويتم تدوين ذلك بنموذج إثبات القيد الصادر من المدرسة والمعتمد من الإدارة التعليمية