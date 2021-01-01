طبيب عراقي يحصل على أعلى تكريم بريطاني من الأمير تشارلز

صورة جمعت ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، برجل عراقي، برزت لتمثل إنجازا عراقيا في مجال الطب، بطله طبيب رفع اسم بلاده عاليا.
وحصل طبيب عراقي على وسام الامبراطورية البريطانية، تكريما لخدمته في مجال الطب والعلاقات الطبية الدولية.
ونال الدكتور رعد شاكر، اختصاصي أمراض الأعصاب، على وسام الامبراطورية البريطانية برتبة قائد "سي بي إي"، والتي سلمها له شخصيا ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، نيابة عن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وذلك تكريما لخدمته في مجال الطب والعلاقات الطبية الدولية.
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