

أردوغان يهدد بطرد سفراء 10 دول لهذا السبب أردوغان يهدد بطرد سفراء 10 دول لهذا السبب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن سفراء الدول العشرة الذين طالبوا بإطلاق رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا، يجب إعلانهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، من دون أن يوضح ما إذا كانت أنقرة ستتخذ هذه الخطوة بالفعل.



وأضاف أردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم "أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية لإعلان السفراء العشر أشخاصًا غير مرغوب بهم بأسرع وقت".



كانت 10 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، قد أصدرت بياناً مشتركاً، الاثنين، دعت فيه لإطلاق سراح كافالا المسجون منذ عام 2017 من دون محاكمة، ما أدى لاستدعاء وزارة الخارجية التركية سفراء تلك الدول في اليوم التالي.

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ويوم الخميس، هدد أردوغان هذه الدول متسائلا "من أنتم؟ ما هذا؟ أطلق سراح كافالا. هل تتركون اللصوص والقتلة والإرهابيين في بلدكم؟ أمريكا، ألمانيا، أيهما فعل مثل هذا الشيء؟ لم يفعلوا ولن يفعلوا.. هل القضاء مستقل في بلادكم ولكنه غير مستقل في بلدنا؟ نظامنا القضائي يعطي أفضل الأمثلة على الاستقلال".واستدعت تركيا 10 سفراء بشأن البيان المشترك يوم الثلاثاء ووصفت البيان بأنه "غير مسؤول"، وقالت إنها ترفض ما وصفته بـ"محاولات للضغط على القضاء".جاء ذلك بعدما أصدرت سفارات كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة، بيانا مشتركًا بمناسبة العام الرابع لاحتجاز كافالا.