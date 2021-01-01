قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن سفراء الدول العشرة الذين طالبوا بإطلاق رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا، يجب إعلانهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، من دون أن يوضح ما إذا كانت أنقرة ستتخذ هذه الخطوة بالفعل.
وأضاف أردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم "أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية لإعلان السفراء العشر أشخاصًا غير مرغوب بهم بأسرع وقت".
كانت 10 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، قد أصدرت بياناً مشتركاً، الاثنين، دعت فيه لإطلاق سراح كافالا المسجون منذ عام 2017 من دون محاكمة، ما أدى لاستدعاء وزارة الخارجية التركية سفراء تلك الدول في اليوم التالي.
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التعليقات على أردوغان يهدد بطرد سفراء 10 دول لهذا السبب
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