في اليوم العالمي لـ الروماتيزم ..تعرف على أبرز الأسباب و أعراض الإصابة



الروماتزم الروماتزم

يحتفل العالم اليوم 23 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ الروماتزم فهو يعتبر اضطراب التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على أكثر من مجرد المفاصل في بعض الأشخاص ، يمكن أن تضر الحالة بمجموعة متنوعة من أجهزة الجسم بما في ذلك الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية.







أحد اضطرابات المناعة الذاتية ، يحدث الروماتزم عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ أنسجة الجسم، على عكس الضرر الناتج عن التآكل الناتج عن هشاشة العظام ، يؤثر الروماتزم على بطانة المفاصل ، مما يتسبب في تورم مؤلم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل.

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الالتهاب المصاحب للروماتزم هو ما يمكن أن يلحق الضرر بأجزاء أخرى من الجسم أيضًا، في حين أن الأنواع الجديدة من الأدوية قد حسنت خيارات العلاج بشكل كبير ، إلا أن التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد يمكن أن يتسبب في إعاقات جسدية.أعراض الإصابة بـ الروماتزمقد تتضمن علامات التهاب المفاصل الروماتويدي وأعراضه ما يلي:-المفاصل مؤلمة ودافئة ومنتفخة-تصلب المفاصل الذي يكون عادة أسوأ في الصباح وبعد الخمول-التعب والحمى وفقدان الشهية-يميل التهاب المفاصل الروماتويدي المبكر إلى التأثير على المفاصل الصغيرة أولاً - خاصةً المفاصل التي تربط أصابعك بيديك وأصابع قدميك.مع تقدم المرض ، تنتشر الأعراض غالبًا إلى الرسغين والركبتين والكاحلين والمرفقين والوركين والكتفين، في معظم الحالات تحدث الأعراض في نفس المفاصل على جانبي جسمك.يعاني حوالي 40٪ من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا من علامات وأعراض لا تشمل المفاصل. تشمل المناطق التي قد تتأثر ما يلي:-جلد-عيون-رئتين-قلب-الكلى-الغدد اللعابية-الأنسجة العصبية-نخاع العظم-الأوعية الدمويةقد تختلف علامات التهاب المفاصل الروماتويدي وأعراضه في شدتها وقد تأتي وتختفي فترات نشاط المرض المتزايد ، والتي تسمى التوهجات ، تتناوب مع فترات الهدوء النسبي - عندما يتلاشى التورم والألم أو يختفيان بمرور الوقت ، يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في تشوه المفاصل وتحولها من مكانها.أسباب الإصابة بـ الروماتزمالتهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية، عادةً ما يساعد نظام المناعة على حماية الجسم من العدوى والأمراض في التهاب المفاصل الروماتويدي ، يهاجم جهازك المناعي الأنسجة السليمة في مفاصلك، يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل طبية في قلبك ورئتيك وأعصابك وعينيك وجلدك.لا يعرف الأطباء ما الذي يبدأ هذه العملية ، على الرغم من احتمال ظهور مكون وراثي في حين أن جيناتك لا تسبب بالفعل التهاب المفاصل الروماتويدي ، إلا أنها قد تجعلك أكثر عرضة للتفاعل مع العوامل البيئية - مثل العدوى ببعض الفيروسات والبكتيريا - التي قد تؤدي إلى ظهور المرض.:.