بعد نقل أول كلي خنزير.. ما هى الأعضاء التي يمكن زراعتها في جسم الإنسان



جسم الانسان جسم الانسان

نجح فريق جراحة أمريكي في زرع كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع، في جراحة تعد الأولى من نوعها.







يمكن للتبرعات بـ الأعضاء والأنسجة أن تنقذ حياة العديد من الأشخاص المرضى أو المحتضرين وتحسنها بشكل ملحوظ، بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بمرض خطير أو متعلق بفشل الأعضاء ، فإن زرع الأعضاء هو الأمل الوحيد لحياة صحية، يتضمن التبرع بالأعضاء والأنسجة إزالة الأعضاء والأنسجة من شخص مات (متبرع) وزرعها في شخص ، في كثير من الحالات ، مريض جدًا أو يحتضر.

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تشمل الأعضاء التي يمكن زرعها القلب والرئتين والكبد والكلى والأمعاء والبنكرياس، تشمل الأنسجة التي يمكن زرعها صمامات القلب وأنسجة القلب الأخرى والعظام والأوتار والأربطة والجلد وأجزاء من العين مثل القرنية أو الصلبة.ما هي الأعضاء التي يمكن التبرع بهاالقلبيضخ القلب الدم في جميع أنحاء الجسم ، وينقل الدم الأكسجين إلى جميع الأعضاء الأخرى، إذا لم يتمكن القلب من ضخ الدم بشكل صحيح ، يمكن أن يمرض باقي الجسم بسرعة كبيرة، يحتاج بعض الأشخاص المصابين بفشل القلب أو العدوى الفيروسية أو عيب خلقي في القلب إلى زراعة قلب للبقاء على قيد الحياة، يتم إجراء عمليات زراعة القلب عندما تفشل جميع أشكال العلاج الطبي الأخرى، كما يمكن استخدام القلوب الاصطناعية مؤقتًا حتى يتوفر قلب الإنسان، إذا تعذر زرع القلب بالكامل ، فلا يزال من الممكن التبرع بصمامات القلب.الرئةتوفر الرئتان الأكسجين للدم وتزيلان ثاني أكسيد الكربون، غالبًا ما يحتاج الأشخاص المصابون بالتليف الكيسي أو انتفاخ الرئة إلى عمليات زرع الرئة الذين لا تستطيع رئتهم توفير الأكسجين الكافي لأجسامهم، يمكن زرع الرئتين معًا في متلقي واحد أو فصلهما وزرعهما كرئتين منفردتين في متلقين اثنين، يعتقد الكثير من الأشخاص أن التدخين سيمنع التبرع بالرئة ومع ذلك، هذا ليس صحيحا، هناك اختبارات يمكن إجراؤها في العناية المركزة للتحقق من مدى جودة عمل الرئتين وهذه النتائج تحدد مدى ملاءمة التبرع.الكلىوتتمثل الوظيفة الرئيسية للكلى في تصفية الدم من الفضلات، عندما يأخذ الجسم ما يحتاجه من الطعام ، يتم إرسال الفضلات إلى الدم وتصفيتها عن طريق الكلى وإرسالها من الجسم على شكل بول.في حالة تلف الكلى أو إصابتها بالمرض وعدم قدرتها على تصفية الدم بشكل صحيح ، تبدأ الفضلات في التراكم في الدم وتضر بالجسم، يخضع الأشخاص المصابون بالفشل الكلوي الحاد لغسيل الكلى ، والذي يقوم بتصفية الفضلات من الدم عندما لا تستطيع الكلى ذلك. ومع ذلك ، سيحتاج العديد من هؤلاء الأشخاص إلى زراعة الكلى للبقاء على قيد الحياة، يمكن زرع الكليتين معًا في متلقي واحد أو فصلهما وزرعهما في شخصين.الكبدالكبد عضو معقد له وظائف عديدة وتتمثل وظائفه الرئيسية في الحفاظ على توازن العناصر الغذائية (مثل الجلوكوز والفيتامينات والدهون) ، وإزالة النفايات وتنظيم تخثر الدم، يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد الاستقلابية والتهاب الكبد B أو C والعيوب الخلقية في الكبد مثل رتق القناة الصفراوية أن يحتاجوا جميعًا إلى زراعة الكبد للبقاء على قيد الحياة، يعد الكبد عضوًا فريدًا من نوعه حيث يمكنه إعادة النمو، هذا يعني أنه يمكن تصغير حجم الكبد البالغ وزرعه في طفل صغير حيث يمكن أن ينمو مع الطفل بدلاً من ذلك ، يمكن تقسيم الكبد وزرعه إلى متلقين.البنكرياسيحتوي البنكرياس على خلايا تسمى الجزر التي تنتج الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم، في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول ، ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتج عنه أبدًا ، وقد يكون من الصعب للغاية التحكم في مستويات السكر في الدم حتى مع حقن الأنسولين. في الوقت الحالي ، تُجرى غالبية عمليات زرع البنكرياس على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والذي يمكن أن يتسبب أيضًا في الفشل الكلوي. لهذا السبب ، غالبًا ما يتم زرع البنكرياس مع كلية من نفس المتبرع.