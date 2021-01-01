

سامسونج تطلق نسخة Bespoke Edition من Galaxy Z Flip 3 لتتيح للمستخدمين اختيار تصميمهم المفضل سامسونج تطلق نسخة Bespoke Edition من Galaxy Z Flip 3 لتتيح للمستخدمين اختيار تصميمهم المفضل

عندما كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي القابل للطي، Galaxy Z Flip 3 ، في شهر أغسطس الماضي، وفرته مع عدة تصميمات وألوان تتناسب مع معظم الأذواق، لكنها الآن قررت توفير المزيد من الخيارات للمستخدمين من خلال نسخة Z Flip 3 Bespoke Edition.



وبفضل تصميمه الأنيق، يحظى الهاتف بانجذاب معظم المستخدمين، لكن ما سيجعل المزيد منهم يتوجهون له هو إتاحة الفرصة لاختيار التصميم وفقًا رغبتهم الخاصة وليس وفق ما تطرح سامسونج في السوق.



ستتيح سامسونج من خلال نسخة Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition اختيار ألوان تتناسب معهم أذواقهم لهيكل وغلاف الهاتف مع طرح ألوان جديدة، تساعدهم بالحصول على نحو 49 تصميمًا مختلفًا عند دمج الألوان معًا، وهذا يعني خيارات لونية تتناسب مع معظم المستخدمين إذا لم يكن جميعهم.

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ويمكن للمستخدمين اختيار هيكل أو إطار بين اللونين الأسود والفضي، ومن ثم اختيار ألوان على جهتي غلاف الهاتف بين الأزرق، الأصفر، الوردي، الأبيض، والأسود. وتتيح لهم كذلك اختيار لونين مختلفين بواقع لون لكل شق من الغلاف، ما يعني حصولهم على خيارات تصل إلى 49 خيارًا مختلفًا من الألوان وتجميعاتها، وستقوم الشركة كذلك بإرسال الهاتف لمستخدميها مع غطاء وصور للخلفية تتناسب مع الألوان المختار.ستتوفر نسخة Galaxy ZFlip 3 Bespoke Edition بسعر يبدأ من 1,100 دولار أمريكي وضمان لمدة 12 شهرًا، وسيكون متاح في الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية في البداية، وربما لاحقًا ستصل للبلدان العربية.يُشار أن وصول الهاتف سيستغرق وقتًا أطول مقارنة بشراء النسخة العادية، حيث سيتم تركيبه ودمج ألوانه معًا وفقًا للاختيارات الشخصية، كما سيختلف موعد وصوله كذلك من شخص لآخر لنفس الأمر.