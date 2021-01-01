استحوذت شركة تويتر على Sphere، الشركة البريطانية الناشئة التي تدير تطبيقًا للتراسل يحمل نفس الاسم، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة التي تهدف على ما يبدو إلى دعم جهود تويتر في جعل خاصية المحادثة أكثر تفاعلًا بين المستخدمين، حيث يوفر تطبيق Sphere العديد من المزايا التي يمكنها المساعدة في جذب الجمهور.
تأسست Sphere عبر توماس هالغاس ونيك دالويسو، واستطاعت جمع استثمارات تُقدر بنحو 30 مليون دولار منذ تأسيسها لتعزيز عمل التطبيق. ويعود الفضل الأكبر في جذب الاستثمارات كون مؤسسي التطبيق كانوا قد طوروا تطبيقًا يسمي Summly عندما كانا بعمر 17 سنة وباعاه لياهوو مقابل 30 مليون دولار قبل 8 سنوات.
وستقوم تويتر بعد هذا الاستحواذ بإغلاق تطبيق Sphere، الذي لم يكشف عن عدد مستخدميه بالتفصيل، الشهر القادم وضم فريق العمل المكون من 20 شخصًا إلى فريقها للعمل على تطوير خاصية المراسلة في المنصة.
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التعليقات على تويتر تستحوذ على تطبيق التراسل Sphere
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