جوجل تخفض النسبة المقتطعة من الاشتراكات لتطبيقات الطرف الثالث إلى النصف

قررت شركة جوجل تخفيض ما تقتطعه من مطوري تطبيقات الطرف الثالث على متجر بلاي إلى النصف، حيث ستبدأ بتحصيل 15% من قيمة الاشتراكات بدلًا من 30% بداية من الأول من يناير 2022.
كانت الشركة تقتطع من مطوري الطرف الثالث 30% من قيمة الاشتراكات التي تتم عبر تطبيقاتهم على متجرها في العام الأول، ثم تخفض هذه النسبة إلى 30% في العام الثاني، لكنها ستبدأ قريبًا الحصول على 15% من البداية.
وستخفض جوجل كذلك النسبة المقتطعة من قيمة الاشتراكات إلى 10% كذلك للتطبيقات التوفر توفر خدمات الموسيقى، البث، والكتب. ليكون بإمكان مطوريها الحصول على امتيازات خاصة من خلال النسبة الأقل في حال التوافق مع بعض الشروط التي حددتها لهم ضمن برنامج أطلقته منتصف هذا العام تحت اسم Play Media Experience Program.
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