

هواوي تطلق ساعتها الذكية Watch GT 3 عالميا.. سعر ومواصفات هواوي تطلق ساعتها الذكية Watch GT 3 عالميا.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة هواوي Huawei، ساعتها الذكية Watch GT 3 في المملكة المتحدة، وتحتوي الساعة الجديدة على الكثير من الميزات، ويأتي بعضها من الإصدار السابق للشركة Huawei Watch GT 2 الذي تم إصداره في عام 2019.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تنطلق ساعة هواوي Watch GT 3 باثنان من الأحجام هما 42 و 46 ملمتر، وأربعة نماذج مختلفة هي Active وClassic و Elite و Elegant.



مواصفات ساعة هواوي الذكية Watch GT 3



يحتوي الإصدار بقياس 46 ملميتر من ساعة هواوي Watch GT 3 الذكية، على شاشة AMOLED وبقياس 1.43 بوصة، ودقة عرض بأبعاد 466 × 466 بكسل، بينما يحتوي بينما يأتي الإصدار الأصغر 42 ملميتر، بشاشة بقياس 1.32 بوصة، تبلغ دقتها ودقة 466 × 466 بكسل، كما تتميز كلتا الساعتين بإطار الساعة الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما تأتي بتصميم من البلاستيك في الجزء الخلفي.

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وتقول هواوي إن Watch GT 3 تنطلق بنموذج جديد PPG 5.0 لرصد معدل ضربات القلب، واكتشاف مستوى الأكسجين في الدم، بما في ذلك 8 صمامات ضوئية ومجموعتين من مصادر الضوء، مع عدسة زجاجية منحنية تجعل الساعة أكثر راحة في الارتداء وتمنع تداخل الضوء الخارجي.وزودت هواوي ساعة Huawei Watch GT 3 بخوارزمية الذكاء الاصطناعي تم ترقيتها لدعم فلترة الإشارات الخارجية لتسجيل معلومات أكثر دقة دون أن تتأثر بالإشارات الخارجية وتسجيل بيانات أكثر دقة حتى في الحالات سريعة التغير مثل السباحة أو الركض أو القفز، كما تدعم الساعة الذكية تقنية الشحن السريع.وكما تدعم ساعة هواوي Watch GT 3، ميزة True Sleep 5.0 والتي تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وTruSeen 5.0 Plus لرصد الحالة الصحية والتمارين الرياضية، كما تدعم الساعة الذكية رصد نشاط المستخدم في أكثر من 100 وضع للتمارين، والتي تشمل 18 من الأنماط الرياضية الإحترافية، و12 من الأنماط الرياضية التي يتم ممارستها في الخارج مثل الجولف، والتزحلق.وتشمل الميزات الأخرى بساعة هواوي Watch GT 3 ، على مستشعر التسارع، وجيروسكوب، وقياس الضغط الجوي، ومستشعر للحرارة، كما تأتي بمساعد رقمي مدمج، وميكروفون ومكبر صوتي لدعم المكالمات عبر البلوتوث، كما تعد أول ساعة من هواوي بنظام HarmonyOS 2.1.ويأتي النموذج المميز بقياس 46 ملميتر بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، بينما يدعم النموذج المميز بحجم 42 ملميتر بعمر شحن 7 أيام.سعر ساعة هواوي Huawei Watch GT 3يتوفر الإصدار العالمي من ساعة هواوي Watch GT 3، بحجم 46 ملميتر نموذج Active، مقابل سعر 230 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 4900 جنيه مصري).تتوفر ساعة هواوي Watch GT 3، بحجم 46 ملميتر في نموذج Classic مقابل سعر 250 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 5400 جنيه مصري).تتوفر ساعة هواوي Watch GT 3، بحجم 46 ملميتر في نموذج Elite بسعر 300 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 6400 جنيه مصري).يبلغ سعر ساعة هواوي Watch GT 3، بقياس 42 ملميتر نموذج Active بسعر 210 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري).يبلغ سعر ساعة هواوي Watch GT 3، بقياس 42 ملميتر نموذج Elegant بتصميم جلدي بسعر 230 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 4900 جنيه مصري).يبلغ سعر ساعة هواوي Watch GT 3، بقياس 42 ملميتر نموذج Elegant بمعصم Milanese بسعر 280 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري).