TCL تعلن عن جهاز لوحي بنظام أندرويد.. سعر ومواصفات تابلت Tab Pro 5G

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صورة الخبر: TCL تعلن عن جهاز لوحي بنظام أندرويد.. سعر ومواصفات تابلت Tab Pro 5G
TCL تعلن عن جهاز لوحي بنظام أندرويد.. سعر ومواصفات تابلت Tab Pro 5G

أماطت شركة TCL اللثام عن أحدث إصدارتها من الأجهزة اللوحية تحت عنوان TCL Tab Pro 5G، ويمتاز التابلت باتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت TCL Tab Pro 5G بشاشة من وع LCD، بقياس 10.36 بوصة، وبدقة عرض 1200 × 2000 بكسل، تدعم تقنية HDR، ويأتي بإطارات كبيرة في محيط الشاشة.

TCL تعلن عن جهاز لوحي يعمل بنظام Android

ويعمل الجهاز اللوحي الجديد بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD إلى ما يصل لـ 1 تيرابايت.

وجاء تابلت TCL Tab Pro 5G، بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED، وإلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويضم الجهاز اللوحي قارئ بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الرئيسي.

ويدعم تابلت TCL TAB Pro 5G، مكبرات صوتية مزدوجة، كما يعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 11، ويدعم شبكات اتصال Sub-6GHz 5G، ويضم الجهاز جزء لدعم إتصال لوحة مفاتيح خارجية.

ويحتوي تابلت TCL TAB Pro 5G، بطارية بقوة 8000 مللى أمبير، يستمر بعمر شحن يصل إلى 17 ساعة من التشغيل، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر الجهاز اللوحي باللون الأسود ويباع مقابل سعر 399 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و 200 جنيه مصري).

المصدر: صدى البلد

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