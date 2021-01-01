أماطت شركة TCL اللثام عن أحدث إصدارتها من الأجهزة اللوحية تحت عنوان TCL Tab Pro 5G، ويمتاز التابلت باتصال شبكات الجيل الخامس 5G.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت TCL Tab Pro 5G بشاشة من وع LCD، بقياس 10.36 بوصة، وبدقة عرض 1200 × 2000 بكسل، تدعم تقنية HDR، ويأتي بإطارات كبيرة في محيط الشاشة.
TCL تعلن عن جهاز لوحي يعمل بنظام Android
ويعمل الجهاز اللوحي الجديد بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD إلى ما يصل لـ 1 تيرابايت.
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التعليقات على TCL تعلن عن جهاز لوحي بنظام أندرويد.. سعر ومواصفات تابلت Tab Pro 5G
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