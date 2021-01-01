

شاهد: من يمكنه الفوز بتحدي الأراضي الوعرة.. تسلا موديل X أم فيات باندا كروس؟ شاهد: من يمكنه الفوز بتحدي الأراضي الوعرة.. تسلا موديل X أم فيات باندا كروس؟

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة وتحدي قيادة على الأراضي الوعرة بين اثنين من سيارات SUV الشهيرة في أوروبا، حيث تبين أن السيارة الأولى كانت تسلا موديل X الكهربائية، والثانية فيات باندا كروس، حيث نشر موقع Carwow المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من السيارة التي يمكن أن تجتاز هذا الاختبار الصعب بين هاذين الموديلين من سيارات SUV.



جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي المترجم بالكامل للغة العربية لمعرفة من الأفضل بين السيارتين السابق ذكرهما وأهم مميزاتهما.

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شاهد الفيديو: