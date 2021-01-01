

شاهد: تجربة قيادة لموديل 2022 من سكودا فابيا الجديدة شاهد: تجربة قيادة لموديل 2022 من سكودا فابيا الجديدة

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة سكودا فابيا الجديدة، وهي سيارة شهيرة من فئة هاتشباك، ويعتبر موديل 2022 بمثابة أولى سيارات الجيل الرابع الجديد كليا من هذه السيارة.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سكودا فابيا وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: