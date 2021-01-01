

زيادة الأوفر برايس على شانجان ألسفين 2022 في مصر زيادة الأوفر برايس على شانجان ألسفين 2022 في مصر

بشكل غير رسمي بادر بعض الموزعين وتجار السيارات برفع أسعار شانجان Alsvin (ألسفين) 2022 من فئة سيدان، حيث تبين أن هذه الزيادة بلغت 5 آلاف جنيه على الأسعار الرسمية التي ذكرها وكيل شانجان في مصر، وبذلك أصبحت أسعار هذا الموديل كالتالي:



فئة أولى ناقل يدوي:



- السعر الرسمي 165 ألف جنيه.

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- أوفر برايس 4 آلاف جنيه.- السعر الجديد في أكتوبر 169 ألف جنيه.فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي:- السعر الرسمي 185 ألف جنيه.- أوفر برايس 4 آلاف جنيه.- السعر الجديد في أكتوبر 189 ألف جنيه.- فئة ثالثة ناقل أوتوماتيكي:- السعر الرسمي 200 ألف جنيه.- أوفر برايس 5 آلاف جنيه.- السعر الجديد في أكتوبر 205 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بفئتين من المحركات، أولهما بالفئة الأولى من السيارة، وهي لمحرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان وعزم 135 نيوتن متر، ويتم تقديمها مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات وخاصية الجر الأمامي.أما الفئة الثانية من المحركات فهي متاحة بالفئتين الثانية والثالثة من السيارة، وهي لمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 107 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- إطارات بأطواق (جنوط) من الألومنيوم 14 بوصة.- مصابيح أمامية هالوجين.- فرش داخلي من القماش الأسود.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كمبيوتر رحلات.- مصابيح ضبابية خلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم سماعتين.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- فرش داخلي من القماش الرمادي.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات HHC.- مسند يد أمامي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مصابيح أمامية LED نهارية.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- زجاج خلفي بخاصية التسخين.- مقعد للسائق قابل لتعديل ارتفاعه.- شاشة وسطية 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.