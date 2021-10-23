بنك الاستثمار الأوروبي: سوق السندات الخضراء انتعش خلال الـ5 سنوات الماضية

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بنك الاستثمار الأوروبي: سوق السندات الخضراء انتعش خلال الـ5 سنوات الماضية

أكد بنك الاستثمار الأوروبي، على أهمية العمل المشترك بين البنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال السندات الخضراء، لافتًا إلى أن سوق السندات الخضراء قد انتعش بشكل مذهل في السنوات الخمس الماضية.

وقال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) فيرنر هوير، إن سوق السندات الخضراء على وشك كسر عام قياسي آخر من الإصدار ليصل إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار من السندات المستحقة، مؤكدًا أن البنك سيدعم الجهود في البلدان لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال فتح أنواع جديدة من أدوات الدين وتعزيز الشفافية في التمويل المستدام.

وفي السياق أكد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجود 329 تريليونات دولار من الأصول المالية في الأسواق، منها 1٪ فقط ستكون مطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع عائد هائل لجميع الأطراف.

وسلط مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الضوء على أهمية الشراكة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتًا إلى أنه تم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بها مؤخرًا لمدة 5 سنوات أخرى، موضحا ان هذا يساعد على تحفيز دفعة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لتغيير قواعد اللعبة، وستضمن هذه المساعدة أن كل بلد وكل مجتمع يمكن أن يلعب دوره في تشكيل الانتعاش العالمي والشامل والأخضر والاقتصاد في نهاية المطاف.

المصدر: الدستور

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