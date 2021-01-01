لقطات تجسسية تكشف المزيد عن بي إم دبليو الفئة السابعة 2023.. صور

تمكنت عدسات التصوير التجسسية أن تلتقط بعض الصور للنسخة بي إم دبليو الفئة السابعة 2023، والتي تعد واحدة من الاصدارات الفريدة التي تنتمي إلى فئة السيدان، على الطريقة الخاصة بالصانع الالماني المخضرم BMW، حيث ظهرت تلك المركبة صاحب التمويهات الكثيفة وهي تختبر قدراتها داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية الشهيرة.
وتعد النسخة بي إم دبليو الفئة السابعة هي صاحبة تاريخ طويل وممتد، حيث تعتمد دومًا على الكثير من النقاط القوية، وبرامج الرفاهية والتحكم، إلى جانب تصنيفها ضمن قائمة السيدان الفاخرة، وعلى الرغم من عدم توافر الكثير من المعلومات الخاصة بهذه السيارة، الا ان الصور التجسسية تمكنت من كشف بعض اللمسات الخارجية.
عدسات تجسسية تكشف المزيد عن بي إم دبليو الفئة السابعة 2023
ظهرت السيارة بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 وهي ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، ومفهوم رباعي الابواب، مع منظومة عادم مزدوجة الاداء رباعية المخارج، وزعنفة القرش الخلفية التي تتوسط تلك الناحية، بالاضافة غلى مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية تعمل بتقنية LED.
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