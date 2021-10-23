تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11132.07 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 2413.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.65% ليغلق عند مستوى 3390.16 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.77% ليغلق عند مستوى 13444.44 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.87% ليغلق عند مستوى 4317.58 نقطة.
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التعليقات على الرئيسي يرتفع 1.24%.. تباين مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي
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