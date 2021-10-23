الرئيسي يرتفع 1.24%.. تباين مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

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الرئيسي يرتفع 1.24%.. تباين مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11132.07 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 2413.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.65% ليغلق عند مستوى 3390.16 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.77% ليغلق عند مستوى 13444.44 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.87% ليغلق عند مستوى 4317.58 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 27.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.415 مليار ورقة منفذة على 208 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.142 مليار ورقة منفذة على 176 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

المصدر: صدى البلد

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