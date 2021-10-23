

مسئولو الإسكان يفتتحون المقر الجديد لجهاز مدينة العبور الجديدة مسئولو الإسكان يفتتحون المقر الجديد لجهاز مدينة العبور الجديدة

افتتح المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، ومساعده المهندس كمال بهجات، المقر الجديد لجهاز مدينة العبور الجديدة، والذي يقع في منطقه 2600 فدان على محور 30 يونيو، الرابط ما بين طريق مصر إسماعيلية الصحراوي وطريق بلبيس القاهره الصحراوي، حيث كان في استقبالهما المهندس أحمد علي، رئيس الجهاز، ومسئولو جهاز العبور الجديدة.

وعقب الافتتاح، قام مسئولو الإسكان، بتفقد مباني الإدارات بالجهاز، ومبنى خدمة المواطنين، ومركز المعلومات وخدمة المستثمرين، كما قاموا بجولة تفقدية موسعة بمشروعات المدينة.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع الخزان الاستراتيجي لمدينة العبور الجديده سعة 10000 متر مكعب، وأشادوا بجودة تنفيذ الأعمال، مؤكدين ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من تنفيذ الخزان الاستراتيجي لبدء ضخ المياه الدائمة لمدينة العبور الجديدة.

كما تفقد مسئولو الوزارة، أعمال تنفيذ الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه الدائمة لمنطقة الـ2600 فدان ومنطقة الحيين الـ14 والـ13 على الطريق الخلفي بمدينة العبور الجديدة حتى الطريق الأوسطي.

وتفقدوا أيضا الأعمال بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - منخفض الدخل بالحيين الـ ـ14 والـ 13، والذي يحتوي على 806 عمارات تضم 19344 وحدة بتكلفة استثمارية 4.9 مليار جنيه، وتابعوا تنفيذ شبكات المرافق الرئيسية والفرعية بالمشروع.

وشدد مسئولو الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتسليم الوحدات، وتوفير جميع الخدمات الرئيسية بالتزامن مع تسليم الوحدات.

كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروع إسكان بديل العشوائيات، والذي يحتوي على 96 عمارة تضم 3400 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية في حدود 900 مليون جنيه، وأشادوا بجودة تنفيذ الأعمال.

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح، أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة، لدفع العمل بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها.







