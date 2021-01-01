

تعملها إزاى.. كيفية إعادة تعيين إعدادات الشبكة على جهاز أيفون تعملها إزاى.. كيفية إعادة تعيين إعدادات الشبكة على جهاز أيفون

يعد الاتصال بالإنترنت أمرًا حيويًا للعديد من ميزات ووظائف أيفون، من إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى التحقق من الطقس، فإذا وجدت أن جهاز أيفون غير قادر على الوصول إلى الإنترنت، حتى إذا بدا أنه متصل بشبكة WiFi أو بيانات الجوال، فقد يكون من الضروري إعادة تعيين إعدادات الشبكة، وفقا لما ذكره "business insider".



ماذا يحدث عند إعادة ضبط إعدادات الشبكة على أيفون

تؤدي إعادة تعيين إعدادات الشبكة على جهاز أيفون إلى مسح جميع البيانات المتعلقة بالإنترنت والشبكة المخزنة على جهازك، ويتضمن ذلك أسماء شبكات WiFi وكلمات المرور وأجهزة Bluetooth التي سبق لك الاقتران بها وتفضيلات الشبكة الخلوية وإعدادات VPN.



وتختلف إعادة تعيين إعدادات الشبكة عن إعادة تعيين إعدادات المصنع، حيث تقوم الأخيرة بحذف جميع ملفاتك وبياناتك الشخصية.



ويتم ذلك عادةً عندما تستبدل أيفون القديم بجهاز جديد، ومن خلال إعادة تعيين إعدادات الشبكة، يتم الاحتفاظ بالملفات والوسائط، بالإضافة إلى بيانات مستعرض الويب ومعلومات شركة الهاتف.

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ما يجب تجربته قبل إعادة تعيين إعدادات الشبكةحاول أولاً إكمال بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، قبل إعادة تعيين إعدادات الشبكة.قم بتشغيل وضع الطائرة وإيقافه لمدة دقيقة، ثم قم بإيقاف تشغيله.1. افتح تطبيق الإعدادات، اضغط على زر التبديل بجوار وضع الطائرة لتشغيله، وانتظر دقيقة أو دقيقتين، ثم اضغط على زر التبديل مرة أخرى لإيقاف تشغيله.2. اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة بدلاً من ذلك، واضغط على أيقونة وضع الطائرة لتشغيلها، اضغط فوق الرمز مرة أخرى لإيقاف تشغيله.قم بإيقاف تشغيل أيفون وتشغيلهإذا لم يؤد تشغيل وضع الطائرة وإيقاف تشغيله إلى حل مشكلتك، فحاول إيقاف تشغيل جهاز أيفون وإعادة تشغيله.1. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لبضع ثوان، أو اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر الصوت، حتى يظهر شريط تمرير إيقاف التشغيل.2. اسحب الشريحة لإيقاف تشغيل شريط التمرير جهة اليمين.3. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى ترى شعار أبل، بعد إيقاف تشغيل جهاز أيفون بالكامل.اعد الاتصال بشبكة WiFi الخاصة بكإذا لم يؤد إيقاف تشغيل جهاز أيفون وتشغيله إلى حل مشكلتك، فحاول نسيان شبكة WiFi وإعادة الاتصال بها.1. افتح تطبيق الإعدادات، واضغط على Wi-Fi.2. اضغط فوق رمز "i" بجوار اسم شبكة WiFi التي تتصل بها حاليًا.3. اضغط فوق Forget This Network، ثم اضغط فوق Forget للتأكيد.4. في قائمة شبكات WiFi، اضغط فوق اسم الشبكة التي تريد الانضمام إليها. اكتب كلمة مرور الشبكة، ثم اضغط فوق انضمام.كيفية إعادة ضبط إعدادات الشبكة على جهاز أيفونإذا كنت لا تزال تواجه مشكلات في الاتصال بالإنترنت، فقم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة.1. افتح تطبيق الإعدادات، اضغط فوق عام.2. قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل القائمة، اضغط على إعادة تعيين.3. اضغط فوق إعادة تعيين إعدادات الشبكة، ادخل رمز المرور الخاص بك إذا طلب منك ذلك، ثم اضغط فوق إعادة تعيين إعدادات الشبكة لتأكيد اختيارك.