

بيع أكبر ديناصور "ترايسيراتوبس" مكتشف مقابل 6.6 مليون يورو فى مزاد باريس بيع أكبر ديناصور "ترايسيراتوبس" مكتشف مقابل 6.6 مليون يورو فى مزاد باريس

بيع هيكل عظمى يبلغ طوله 8 أمتار، في مزاد مقابل 6.6 مليون يورو، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمته المتوقعة، إلى جامع خاص في الولايات المتحدة، يُقال إنه وقع في حب أكبر ترايسيراتوبس تم اكتشافه على الإطلاق، والهيكل العظمي البالغ من العمر 66 مليون عام، والمعروف باسم "بيج جون"، مكتمل الحفظ الجيد للهيكل العظمى بنسبة 60%، واكتُشف في ساوث داكوتا بالولايات المتحدة، في عام 2014، وجمعه متخصصون في إيطاليا، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.



وقالت دار مزادات "درو" في باريس، إن المشترى وقع في حب الديناصور بعد قدومه لرؤيته، وحرص على اقتنائه والمنافسة عليه وسط 10 مزايدين أخرين، ثلاثة منهم على وجه الخصوص رفعوا السعر في الدقائق الأخيرة عدة مرات بما يتجاوز 1.5 مليون يورو المتوقعة.



عاش بيج جون، في نهاية العصر الطباشيري، العصر الأخير للديناصورات، وتوفي في سهول فيضية، مدفونًا في الوحل الذي حفظه، وتشير إصابة قرن بالقرب من جمجمته إلى أنه دخل في معركة واحدة على الأقل في حياته.



وفى سياق آخر، اكتشف طفل صغير يدعى جوليان جانيون، يبلغ من العمر ست سنوات سنا - فى وقت سابق - متحجرا لحيوان ثديي قديم يعيش في أمريكا الشمالية والوسطى ومات خلال العصر الجليدي الأخير، منذ نحو 12 ألف عام، وذلك خلال تنزهه في حديقة طبيعية في ولاية ميشيجان.

ووفق ما نشرت صحيفة "نيوزويك"، اكتشف جوليان جانيون صاحب الستة أعوام هذا الاكتشاف أثناء النزهة مع أسرته في محمية ديناصور هيل الطبيعية في روتشستر هيلز بولاية ميشيجان، حيث أخبرت والدته ، ماري جانيون، أن الطفل خلال سعيه عثر على "سن الحيوان" القديم.وروى الطفل جوليان جانيون، تفاصيل عثوره على سن الحيوان القديم، قائلا: "شعرت بشيء ما على قدمي وأمسكت به، وبدا الأمر أشبه بالسن، ويبلغ حجم الأحفورة حجم اليد البشرية تقريبا، وأضاف:"أردت حقا أن أصبح عالم آثار، لكنني أعتقد أن هذه كانت علامة على أنني سأصبح عالم حفريات".



