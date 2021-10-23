

أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 2021 ـ 10 ـ 23 أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 2021 ـ 10 ـ 23

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 2021 ـ 10 ـ 23، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​

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سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر اليورو الأوروبى اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.17 للشراء، 18.34 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.49 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، لـ 49.24 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.