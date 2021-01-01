

اكتشاف كنز من العملات الفضية تعود للعصر الرومانى عمرها 1950 سنة فى ألمانيا اكتشاف كنز من العملات الفضية تعود للعصر الرومانى عمرها 1950 سنة فى ألمانيا

أعلن علماء آثار ألمان في مدينة أوجسبورج، عن اكتشاف لكنز تاريخي يحوي 15 كيلو جراماً من العملات الفضية التي تعود لحقبة الإمبراطورية الرومانية، حيث تم اكتشاف أكثر من 5500 قطعة نقدية من القرنين الأول والثاني بعد الميلاد في معسكر روماني قديم في أوجسبورج، كما تم بالفعل العثور على أسلحة وأدوات ومجوهرات وأطباق، ويعد أكبر كنز روماني من الفضة في ألمانيا حتى الآن، وذلك حسبما نقل موقع صحيفة focus المحلية.



وللمرة الثانية في غضون بضعة أشهر، قدم علماء الآثار في أوجسبورج اكتشافًا من العصر الروماني، وقدموا الكنز الروماني من الفضة، وقال الخبراء إن أكثر من 5500 قطعة نقدية فضية تم العثور عليها في موقع مصنع سابق كانت من بين أهم الاكتشافات من هذا النوع في ألمانيا.



وتعود أقدم العملات المعدنية إلى زمن الإمبراطور الروماني نيرون، لذا فإن عمرها أكثر من 1950 عامًا، وتعادل قيمة هذا الكنز 11 ضعف الراتب السنوي للجندي الروماني خلال هذا العصر.

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ومن جانبه، قال عالم الآثار الألماني سيباستيان جيرهوس: "ما يجعل هذا الكنز يتسم بأهمية خاصة هو أنها دناينر تعود إلى القرنين الأول والثاني ميلادي، ولا زالوا يحتوون على كمية كبيرة جدا من الفضة، وتم العثور على أسلحة وأدوات ومجوهرات وأطباق رومانية تزن حوالي 400 كيلوجرام في نفس الموقع في شهر يونيو الماضي".وأكد عالم الآثار الألماني سيباستيان جيرهوس، أن الاكتشاف الجديد هو الأكبر من نوعه لكنز روماني في مقاطعة بافاريا التي تحتضن مدينة أوجسبورج.