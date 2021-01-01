

يخلص من الإفلاس ويجلب السعادة.. اعرفى فوائد قص الشعر بعد اكتمال القمر يخلص من الإفلاس ويجلب السعادة.. اعرفى فوائد قص الشعر بعد اكتمال القمر

حسب التوقيت الرسمي انتهى التأثير السلبي للقمر في الساعة 12 ظهر الخميس 21 أكتوبر على الكائنات الحية جميعًا، كما أوضحت مطورة الطاقة الدكتورة مها العطار في حديثها لـ"اليوم السابع" أنه ينصح بعد انتهاء هذه التفاعلات وبداية هدوء الجسم ودخوله في المرحلة الجديدة من الطاقة أن يتم تهذيب العناصر المتفاعلة في النمو مثل الشعر، الأظافر، الأسنان، بالقص والتهذيب والخلع إذا كان هناك ما يؤلمك منه، وتابعت كذلك وقت المطالبة بالدين وجمع المكاسب وتحديد البدايات الجديدة في الحياة والسعي إلى تحسين الأوضاع .



وأكدت مطورة الطاقة أن أفضل الأوقات لقص الشعر بعد الثلاث أيام البيض أى بعد يوم 15 من الشهر الهجري أو القمري من كل شهر، لأن الهرمونات في جسم الإنسان خاصة الأنثى تتعرض للتغيير في هذا اليوم، فمن المفضل قص الشعر خلال الثلاث الأيام التالية لمنتصف الشهر العربي .



وأضافت: قص الشعر يهم جميع الناس سواء ذكورًا وإناثًا، ويسعون للحصول عليه ليكون كثيفًا وجذابًا ومتألقًا، فهو واجهة الجمال الأساسية في جسم الإنسان، فالشعر الجميل يبعث على الشعور بالراحة والرضا وزيادة الثقة بالنفس.

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كما نصحت بقص الشعر المتضرر بمعدل ثلاث إلى أربع مرات في السنة الواحدة، في حال مواجهة صعوبة وبذل جهد كبير في تسريح الشعر وتصفيفه، على أن يكون القص متلائمًا مع شكل الوجه.وعن فائدة قص الشعر وتقليم الأظافر قالت خبيرة الطاقة إنه في هذا التوقيت تولد طاقة خير للإنسان لتجعله متوازن مع الكون والطبيعة ويعطى للإنسان طاقات مثل قضاء الحاجة، يطيل الشعر، السعادة والسرور، يصير الشخص وجيهًا بين الخلق وعزيزًا، يورث القدرة وقيل يورث الغني ويخلص من الإفلاس .وأشارت مطورة الطاقة إلى أنه يجب أن تكون طريقة التخلص من بقايا الإنسان مثل الشعر، والأظافر، والجلد بطريقة متوازنة مع الطبيعة، ولا يجب التخلص منها في القمامة، حتى لا نفقد بعض من طاقة الجسم، ولكن يجب أن نضعها في الأرض، مثل زراعة النبات، وهى رمز للخصوبة والنماء في علم الطاقة، الذى يتفق مع كل الأديان والعقائد القديمة، عيش مع الطبيعة والفطرة تكون أسعد الناس.