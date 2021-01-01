حسب التوقيت الرسمي انتهى التأثير السلبي للقمر في الساعة 12 ظهر الخميس 21 أكتوبر على الكائنات الحية جميعًا، كما أوضحت مطورة الطاقة الدكتورة مها العطار في حديثها لـ"اليوم السابع" أنه ينصح بعد انتهاء هذه التفاعلات وبداية هدوء الجسم ودخوله في المرحلة الجديدة من الطاقة أن يتم تهذيب العناصر المتفاعلة في النمو مثل الشعر، الأظافر، الأسنان، بالقص والتهذيب والخلع إذا كان هناك ما يؤلمك منه، وتابعت كذلك وقت المطالبة بالدين وجمع المكاسب وتحديد البدايات الجديدة في الحياة والسعي إلى تحسين الأوضاع .
وأكدت مطورة الطاقة أن أفضل الأوقات لقص الشعر بعد الثلاث أيام البيض أى بعد يوم 15 من الشهر الهجري أو القمري من كل شهر، لأن الهرمونات في جسم الإنسان خاصة الأنثى تتعرض للتغيير في هذا اليوم، فمن المفضل قص الشعر خلال الثلاث الأيام التالية لمنتصف الشهر العربي .
وأضافت: قص الشعر يهم جميع الناس سواء ذكورًا وإناثًا، ويسعون للحصول عليه ليكون كثيفًا وجذابًا ومتألقًا، فهو واجهة الجمال الأساسية في جسم الإنسان، فالشعر الجميل يبعث على الشعور بالراحة والرضا وزيادة الثقة بالنفس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على يخلص من الإفلاس ويجلب السعادة.. اعرفى فوائد قص الشعر بعد اكتمال القمر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق