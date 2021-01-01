

أول صورة للتوائم الـ9 أبناء سيدة مالى صاحبة أكبر رقم قياسى للإنجاب أول صورة للتوائم الـ9 أبناء سيدة مالى صاحبة أكبر رقم قياسى للإنجاب

التقطت أول صور جماعية للأطفال الـ 9 أبناء السيدة المالية حاملة الرقم القياسى العالمى لإنجاب الأطفال توأم، بينما تستعد لمغادرة أطفالها الحضانة والعودة للمنزل قريبًا، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



ووفقا للصحيفة البريطانية، تشعر حليمة سيسيه، بالفخر بأطفالها الصغار، بعد خمسة أشهر من احتلالها عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ولدت في عيادة في الدار البيضاء بالمغرب، محطمة الرقم القياسي العالمي السابق الذي حققته نادية سليمان في عام 2009، بإنجاب ثمانية أطفال.



وقالت حليمة سيسيه، في لقاء مع صحيفة "ديلى ميل"، "كلهم ​​يتعاملون بشكل جيد للغاية، ويسعدهم الاعتناء بهم، إنهم يزدادون قوة كل يوم، وقد يُسمح لهم بمغادرة الرعاية الطبية بدوام كامل قريبًا، حتى نتمكن من نقلهم إلى المنزل".

قد يعجبك أيضا...

وبلغ وزن أطفال حليمة سيسيه، الـ 9، ما بين 500 جرام إلى 1 كيلوجرام عند ولادتهم، وكان عليهم البقاء في حضانات وحدة العناية المركزة بالعيادة حيث تمت رعايتهم على مدار الساعة من قبل فريق من الأطباء والممرضات، لكن الآن اكتسب التسعة أطفال وزنًا أكثر واستمروا في الازدهار مما يعني أنه يمكنهم العودة قريبًا إلى وطنهم، مالي.ومع اقتراب الأطفال من عمر ستة أشهر، احتفلت حليمة سيسيه، وزوجها قادر أربي، البالغ من العمر 35 عامًا، بنشر هذه الصور الجديدة المؤثرة التي تظهرهم معًا كمجموعة.تُظهر الصور الجديدة الأولاد - عمر والحاجي وباه ومحمد السادس - يرتدون بدلات رومبير خضراء تحمل كلمة "الأخ" عليهم، بينما ترتدى الفتيات - أداما وأومو وحوا وكاديدية وفاطومة - مزيجًا من الملابس بالألوان الوردية والأزرق الخاصة بالأطفال.