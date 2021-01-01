التقطت أول صور جماعية للأطفال الـ 9 أبناء السيدة المالية حاملة الرقم القياسى العالمى لإنجاب الأطفال توأم، بينما تستعد لمغادرة أطفالها الحضانة والعودة للمنزل قريبًا، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ووفقا للصحيفة البريطانية، تشعر حليمة سيسيه، بالفخر بأطفالها الصغار، بعد خمسة أشهر من احتلالها عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ولدت في عيادة في الدار البيضاء بالمغرب، محطمة الرقم القياسي العالمي السابق الذي حققته نادية سليمان في عام 2009، بإنجاب ثمانية أطفال.
وقالت حليمة سيسيه، في لقاء مع صحيفة "ديلى ميل"، "كلهم يتعاملون بشكل جيد للغاية، ويسعدهم الاعتناء بهم، إنهم يزدادون قوة كل يوم، وقد يُسمح لهم بمغادرة الرعاية الطبية بدوام كامل قريبًا، حتى نتمكن من نقلهم إلى المنزل".
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التعليقات على أول صورة للتوائم الـ9 أبناء سيدة مالى صاحبة أكبر رقم قياسى للإنجاب
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