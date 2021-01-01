الأرصاد: طقس اليوم معتدل وهذه درجات الحرارة المتوقعة

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صورة الخبر: الأرصاد: طقس اليوم معتدل وهذه درجات الحرارة المتوقعة
الأرصاد: طقس اليوم معتدل وهذه درجات الحرارة المتوقعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 23 أكتوبر حيث تشهد البلاد طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لوسط الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، والطقس مائل للبرودة ليلا على شمال ووسط الجمهورية ، بارد على مرتفعات جنوب سيناء ، لطيف على جنوب الصعيد و شمال البحر الأحمر ، معتدل على جنوب البحر الأحمر .

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لأقصى شمال الصعيد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية ، قد تمتد لمناطق محدودة من الدلتا و غرب خليج السويس ، والأجواء مشمسة على باقى الأنحاء .

ويتوقع الخبراء بالنسبة لحركة الرياح تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة ، تنشط على منطقة خليج السويس .

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة من 1.5: 2 متر، وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية تسمح حالة البحر بكافة الأنشطة البحرية، بينما يتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس مضطربة، وترتفع الأمواج ما بين 2.5 حتى 3 متر.

وتكونت الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق الشمالية تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء .

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم السبت :

-القاهرة 27 - 18
-الإسكندرية 26 - 19

-وادي النطرون 26 - 19

-طنطا 27 - 18

-شبين الكوم 27 - 18

-دمنهور 26 - 18

-بلطيم 26 - 18

-مطروح 25 - 28

-السلوم 25 - 15

-سيوة 28 - 14

-بورسعيد 27 - 18

-دمياط 27 - 19

-الزقازيق 27 - 18

-المنصورة 27 - 18

-الإسماعيلية 27 - 16

-السويس 27 - 18

-العريش 26 - 20

-رفح 26 - 20

-رأس سدر 28 - 20

-نخل 26 - 13

-نويبع 29 - 22

-طابا 26 - 20

-كاترين 25 - 10

-الطور 28 - 21

-شرم الشيخ 30 -21

-الغردقة 30 -21

-مرسى علم 31 -22

-الفيوم 27 -19

-بني سويف 27 -19

-المنيا 27 - 16

-أسيوط 28 -17

-سوهاج 29 - 18

-قنا 30 - 19

-الأقصر 33 - 19

-أسوان 35 - 20

-إدفو 35 - 21

-أبو سمبل 34 - 20

-الوادي الجديد 33 - 20

-شلاتين 33 -20

-أبو رماد 32 -20

-حلايب 30 -21

-رأس حدربة 30 -21

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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