

استعدوا غدًا لوصول بركان لا بالما.. أستاذ جيولوجيا يوجه رسالة للشعب المصري استعدوا غدًا لوصول بركان لا بالما.. أستاذ جيولوجيا يوجه رسالة للشعب المصري

أثار ثوران بركان جزيرة لا بالما الإسبانية وما ينبعث منه من غازات سامة، مخاوف البعض من الغازات البركانية ووصولها إلى مصر.



ووسط التحذيرات العالمية من بركان لا بالما، ما حقيقة التخوفات من وصوله مصر، غدًا الأحد؟.



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا المياه والأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن أعمدة كبيرة من غاز ثانى أكسيد الكبريت من فوهات بركان لابالما، ومن تفاعل اللافا مع مياه البحر إلى جميع الاتجاهات تبعا لتغير اتجاه الرياح ولكن الاتجاه السائد هو شمالا نحو القارة الأوروبية، وصل الغاز إلى الكاريبى غربًا، وأوروبا شمالاً ثم شرقًا إلى أوروبا الشرقية وآسيا، وشمال أفريقيا خاصة المغرب والجزائر وتونس، في بعض الدول الأوربية تكونت جزيئات هوائية بها حمض الكبريتيك وأمطار حامضية.

قد يعجبك أيضا...

خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر..(التفاصيل)وعن وصوله مصر، وجّه «شراقي» رسالة للشعب المصري، كي يأخذوا حذرهم، مؤكدًا أنه من المتوقع وصول تركيزات خفيفة (mg/cm2 10- 20) إلى مصر، غدًا الأحد، ٢٤ أكتوبر دون خطورة لعدة أسباب وهي:أولاً: أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوى بين 3- 5 كم،ثانيًا: القاهرة تبعد عن بركان لابالما بأكثر من 4700 كمثالثًا: تركيزات ضعيفة تعتبر الأقل بين الدول الأوروبية التي تتعدى فيها 100 mg/cm2 أو الأفريقية،رابعًا: البيئة الجافة المصرية التي ليس بها أمطار مؤثرة.خامسًا: اتجاهت الرياح توزع الغازات على أوروبا والقليل جنوبا إلى السواحل الأفريقية عدا المغرب التي تقع في مواجهة الربكان وأقرب لها من آسبانيا صاحبة الجزيرة.وأشار «شراقي» إلى أن ثورة البركان تشتد بعد مرور 33 يوم على نشاطه وقد يستمر عدة أشهر، وآثاره البيئية بدأت تظهر على معظم سطح الكرة الأرضية، وربما هناك ارتباط جيولوجى في حوض البحر المتوسط بين البركان والزلازل التي تحدث في محيط جزيرة كريت.لابالما هي جزيرة إسبانية في المحيط الأطلسي، وهي إحدى جزر الكناري أو جزائر الخالدات، مدينتها الأساسية هي سانتا كروث دي لا بالما.لا نهاية قريبة لبركان لا بالماالأحد الماضي، قال رئيس جزر الكناري الإسبانية، أنخيل فيكتور توريس، إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران البركان الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر.وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة، شدة أقواها 4.3 درجة.وقال توريس في مؤتمر للحزب الاشتراكي في بلنسية مشيرا إلى توقعات العلماء «ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع».ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر.وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.وقالت شركة أينا التي تشغل مطار لا بالما إن جميع الرحلات القادمة والمغادرة، وعددها 38 رحلة، ألغيت بسبب الرماد المنبعث من البركان، لكن المطار ما زال مفتوحا.