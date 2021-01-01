أفضل الأطعمة لخفض مستويات السكر في الدم



مرض السكري مرض السكري

تزيد متلازمة المبيض المتعدد الكيسات من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أكدت مؤسسة South Warwickshire NHS Foundation Trust أن العديد من أعراض الحالة السابقة تُعزى إلى مقاومة الأنسولين.



الأنسولين - هرمون يفرزه البنكرياس - من المفترض أن يأخذ الجلوكوز (أي) السكر من الدم إلى الخلايا لاستخدامه كطاقة. عندما تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين ، لا يمكن استخدام الجلوكوز للمساعدة في تعويض نقص الطاقة ، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين. تساعد مستويات الأنسولين المرتفعة على زيادة الوزن وزيادة إنتاج هرمون التستوستيرون ، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية ، وحب الشباب ، وزيادة شعر الجسم، وفقا لما نشره موقع إكسبريس



أفضل واسوء الأطعمة لمريض السكر

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علاوة على ذلك فإن زيادة نسبة الجلوكوز في الدم شرط أساسي لمرض السكري من النوع 2.للمساعدة في ضبط مستويات الجلوكوز في الدم ، يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا ؛ حان الوقت للنظر في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)."GI هو مقياس لمدى سرعة تكسير الكربوهيدرات والسكر الموجود في الطعام وامتصاصه في الدم" ، أوضح Trust."تنتج بعض الأطعمة ارتفاعًا سريعًا وعاليًا في نسبة السكر في الدم ؛ وهذه الأطعمة لها مؤشر جلايسيمي مرتفع. وتلك التي تنتج ارتفاعًا أبطأ وأصغر لها مؤشر جلايسيمي أقل."أثناء اتباع "نظام غذائي صحي ومتوازن" ، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة ذات نطاق GI المنخفض أو المتوسط ​​في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم ".يشتمل نظامك الغذائي الصحي على حصص من الفاكهة ، لكن بعض الفواكه أفضل من غيرها عندما يتعلق الأمر بمستويات السكر في الدم.تشمل الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض المفيدة ما يلي:تفاحمشمش مجففالعنبالتوتالبرتقاليكمثرى.وفي الوقت نفسه ، البطيخ فاكهة واحدة عالية المؤشر الجلايسيمي. تشمل ثمار الجهاز الهضمي الوسيطة: الموز والبطيخ.أخذ المؤشر الجلايسيمي في الاعتبار ، يمكن أيضًا أن تتأثر اختياراتك الغذائية المتعلقة بالخضروات.على سبيل المثال ، تحتوي معظم الخضروات على مؤشر جلايسيمي منخفض ولكن الجزر الأبيض والسويد لا يحتويان على ذلك.إن اعتماد نظامك الغذائي بالكامل على ما إذا كانت الأطعمة تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض أو مرتفع ليس بالأمر السهل كما قد يظن المرء.وأوضح الصندوق: "من المهم أن نتذكر أن بعض الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، مثل الحليب كامل الدسم.إن وجود كمية كبيرة من الدهون في الطعام يبطئ من سرعة إطلاق السكر في الدم. و"من المهم اتباع نظام غذائي قليل الدسم ، لذا يجب تناول بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي ، مثل الشوكولاتة ، بكميات صغيرة."أحد الاعتبارات المهمة هو أن استهلاك الألياف يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم.أوضحت الأمانة أن "الألياف الغذائية مهمة لأنها تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ويمكن أن تساعد في خفض معدل السكر في الطعام".وقالت ان المصادر الغنية بالألياف تشمل الخبز الكامل والحبوب والفواكه والخضروات والأرز البني والمعكرونة البنية وجلود البطاطس".يشجع صندوق NHS النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض على تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم. بنفس القدر من الأهمية ، التنوع هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بتناول الفواكه والخضروات.يساعد تناول نظام غذائي متنوع جسمك على الحصول على المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة المختلفة.