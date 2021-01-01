سهلة ولذيذة.. طريقة عمل أصابع اللوز



أصابع اللوز أصابع اللوز

أصابع اللوز من الحلويات الشهية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وتتميز حلوى أصابع اللوز بمذاقها المختلف، بالإضافة إلى ذلك غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان وبالأخص للأطفال.







فدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي ا"إنستجرام"، طريقة عمل أصابع اللوز في المنزل بأسهل الخطوات.

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مقادير أصابع اللوزالعجينة:1 كوب لوز صحيح2 و ربع كوب دقيق1 كوب زبدة، لينة1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلةللتغطية:سكر بودرة ناعمطريقة تحضير أصابع اللوز1.الفرن ١٦٠، صواني قصيرة الحافة، ضعي ورق زبدة.2.العجينة: في محضرة الطعام ضعي اللوز واطحنيه ناعما.3.أضيفي الدقيق، الزبدة والفانيليا، واستمري بالتشغيل على سرعة بطيئة لتتكون لديك عجينة ناعمة4.خذي مقدار ملعقة كبيرة من العجينة. شكليها مثل الأصبع.5.ضعي أصابع اللوز متباعدة على الصينية.6.اخبزي ١٥ – ٢٠ دقيقة ليصبح لونها ذهبيا فاتحا جدا. لا تخبزي لفترة طويلة ولا يصبح القاع غامق اللون. دعيها تبرد قليلا.7.ضعي أصابع اللوز في السكر لتتغطى بطبقة وفيرة، اتركيها لتبرد وقدميها.