معهد الفلك يكشف حقيقة تعرض مصر لظاهرة كونية فريدة مساء اليوم

آخر الأخباراخبار مصر › معهد الفلك يكشف حقيقة تعرض مصر لظاهرة كونية فريدة مساء اليوم

صورة الخبر: حقيقة تعرض مصر لظاهرة كونية
حقيقة تعرض مصر لظاهرة كونية


كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه نظرا لورود اتصالات وتساؤلات عديدة عن حدث بدءا من الساعة 9 مساء اليوم أطلق عليها البعض ظاهرة كونية فريدة ، نوضح أنه طبقا للبيان عن الأحداث الفلكية لشهر اكتوبر، والمنشور على صفحة المعهد على الفيس بوك، الأتى:

أشار المعهد فى بيان له، أنه خلال الفترة من 21 و 22 أكتوبر ، تظهر شهب الجباريات، وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الارض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير ، والتي تحترق في الغلاف الجوي الارضي في صورة شهب .

سيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها، حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة.

أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتيه من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء .

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على معهد الفلك يكشف حقيقة تعرض مصر لظاهرة كونية فريدة مساء اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69676

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager