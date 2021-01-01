معهد الفلك يكشف حقيقة تعرض مصر لظاهرة كونية فريدة مساء اليوم

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه نظرا لورود اتصالات وتساؤلات عديدة عن حدث بدءا من الساعة 9 مساء اليوم أطلق عليها البعض ظاهرة كونية فريدة ، نوضح أنه طبقا للبيان عن الأحداث الفلكية لشهر اكتوبر، والمنشور على صفحة المعهد على الفيس بوك، الأتى:
أشار المعهد فى بيان له، أنه خلال الفترة من 21 و 22 أكتوبر ، تظهر شهب الجباريات، وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.
وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الارض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير ، والتي تحترق في الغلاف الجوي الارضي في صورة شهب .
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