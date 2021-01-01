عوض تاج الدين يكشف مفاجأة بشأن تحوارات كورونا في مصر.. فيديو

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الدكتور محمد عوض تاج الدين



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن التطعيمات الخاصة بالفيروسات لا تعطي مناعة صلبة ضد المرض.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ندرس بعناية شديدة وجودة التحورات الجديدة في مصر"، مؤكدا: "هناك احتواء كبير للحالات في مصر، وليس هناك حالات تدل على وجود تحورات جديدة في مصر".

وأشار: "احتمالية وجود تحورات جديدة في مصر أمر وارد وغير مستبعدة"، متابعا: "مصر استطاعت إدارة قضية اللقاحات بإرادة سياسية كبيرة".



وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "ندرس بعناية متحورات فيروس كورونا وهناك احتواء كبير للحالات في مصر".

المصدر: elbalad

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