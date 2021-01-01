قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن التطعيمات الخاصة بالفيروسات لا تعطي مناعة صلبة ضد المرض.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ندرس بعناية شديدة وجودة التحورات الجديدة في مصر"، مؤكدا: "هناك احتواء كبير للحالات في مصر، وليس هناك حالات تدل على وجود تحورات جديدة في مصر".
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التعليقات على عوض تاج الدين يكشف مفاجأة بشأن تحوارات كورونا في مصر.. فيديو
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