أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة ناد شهير بالتجمع الخامس من كارثة، بعد احتراق محول كهرباء مجاور للنادي.
تلقت عمليات إطفاء القاهرة اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق محدود في محول كهرباء بجوار سور ناد شهير بدائرة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
على الفور وجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة سيارتي إطفاء وتمكنت القوات من إخماد النيران قبل أن تمتد للناد ، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق