إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة

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إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة ناد شهير بالتجمع الخامس من كارثة، بعد احتراق محول كهرباء مجاور للنادي.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق محدود في محول كهرباء بجوار سور ناد شهير بدائرة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

على الفور وجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة سيارتي إطفاء وتمكنت القوات من إخماد النيران قبل أن تمتد للناد ، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

المصدر: elbalad

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