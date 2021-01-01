تعليم البحيرة تلجأ للموجهين وطلاب التربية لسد عجز المعلمين في المدارس



مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

مازالت مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات، تحاول إيجاد الحلول الممكنة لسد عجز المعلمين في المدارس وفقا للامكانيات المتاحة.



‏أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة تعليمات رسمية بشأن أزمة العجز الشديد في هيئة التدريس في بعض المواد الدراسية في المدارس.



وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، حصر جميع معلمي المواد الدراسية المنتدبين بدواوين الإدارات والمديرية مع ارفاق صحيفة الاحوال لكل منهم، لسد العجز مع إلغاء جميع المأموريات داخل دواوين الإدارات ورجوعهم إلى مدارسهم وفق صالح العمل.

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كما قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، تكليف الموجهين يومين توجيه وثلاثة أيام عمل لسد العجز في المدارس.‏وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أيضا، تفعيل البروتوكول الموقع بين المديرية والشؤون الاجتماعية للاستعانة بطلاب كلية التربية ممن يؤدون الخدمة العامة في جميع الإدارات التعليمية.وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استرار ازمة عجز المعلمين في المدارس ، للرد على حالة الجدل التي أثيرت على السوشيال ميديا في الساعات الأولى من بدء العام الدراسي 2021 / 2022وأكد وزير التربية والتعليم، أن باب التعليم تم اغلاقه بالجهاز الإداري للدولة وبالتالي باب التعيين “بتاع زمان” في الحكومة تم اغلاقه ولم يعد هناك درجات وظيفية ولا موازنات متاحة لتعيين اي شخص لا من كليات التربية او غيرها.وقال: احنا يسعدنا جدا الاستفادة بالمؤهلين من أساتذة كليات التربية في المدارس لكن ليس لدينا هذه الصلاحية ، ويسأل في هذا جهاز التنظيم والإدارة “مفيش في ايدينا حاجة”وأضاف : نحاول نجد حلول أخرى من خارج الموازنة لان مفيش درجات وظيفية متاحة “مانقدرش نعين حد ونثبته” ، ولم نجد امامنا إلى التعيين المؤقت بأنواعه ، فنحن نجتهد لتوفير الموارد لتحقيق ذلك.وأوضح وزير التربية والتعليم، نعاني من ارث من عجز المعلمين رقميا ، وعجز من سوء التوزيع ، وعجز جودة ، وعجز بسبب تمسك المعلمين بعدم العمل بعيدا عن محل سكنهم.وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاني من عجز في أكثر من 260 ألف معلم في مختلف التخصصات ، وكل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار بالحد الأدنى للأجور ، وبالتالي نتحدث عن 9 مليار جنيه لسد عجز المعلمين في المدارس.