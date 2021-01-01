تفعيل خدمة سداد المصروفات المدرسية على قسطين تنفيذا لتعليمات وزارة التعليم



وزارة التعليم وزارة التعليم

بدأت المدارس الحكومية والتجريبية تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم التي نصت على أنه يحق لجميع الفئات الطلابية المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.



وأعلنت المدارس والإدارات والمديريات ، عن تفعيل خدمة سداد المصروفات المدرسية على قسطين بجميع منافذ التحصيل ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .



وقالت المدارس لطلابها عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، أن نظام تقسيط المصروفات المدرسية يطبق كما يلي :

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- من رياض الأطفال حتى 4 ابتدائي : اجمالي المصروفات 305 جنيهات ، القسط الأول 155 جنيها ، والقسط الثاني 150 جنيها- من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي : اجمالي المصروفات 205 جنيهات، القسط الأول 105 جنيها، والقسط الثاني 100 جنيه- الصف الأول الثانوي العام : إجمالي المصروفات 520 جنيها ، القسط الأول 270 جنيها، والقسط الثاني 250 جنيها- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام : 505 جنيهات، القسط الأول 255 جنيها، القسط الثاني 250 جنيها- الصف الأول الثانوي الفني: إجمالي المصروفات 220 جنيها، القسط الأول 120 جنيها، القسط الثاني 100 جنيه-الصفين الثاني والثالث الثانوي الفني : اجمالي المصروفات 205 جنيهات، القسط الأول 105 جنيهات، والقسط الثاني 100 جنيهوتم التشديد على أنه لن يسري نظام تقسيط مصروفات المدارس على أبناء العاملين بالتربية والتعليم .وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ الطلاب الذين لا يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية ، فيجوز لهم التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات و الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارسوحددت وزارة التربية والتعليم طرق دفع مصروفات المدارس للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع المراحل والصفوف :التوجه بالرقم القومي إلى مكاتب البريد ودفع المبلغ المطلوب في حساب مصروفات المدارس.التوجه بالرقم القومي إلى منافذ فوري في حساب مصروفات المدارس.التوجه بالرقم القومي لمنافذ التحصيل التابعة لشركة إي فاينانس والمنافذ التابعة لها (وقتي/ ايجي.باي/سداد/طلقة/ضامن/امان/مصاري/ بيى/ممكن/موجه/أموال/ خالص موبايل)، في حساب مصروفات المدارس.