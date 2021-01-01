تحقيق عاجل في واقعة إصابة طالب بـ 65 غرزة بمدرسة خاصة في الغربية



وزارة التربية والتعليم بالغربية وزارة التربية والتعليم بالغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لمتابعة اشتراطات الأمن والسلامه بمدرسة خاصة بمدينة طنطا عقب إصابة طالب بجرح قعطي بطول 65 غرزة داخل فناء المدرسة خلال اليوم الدراسي.



وشدد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدرسة ستتكفل جميع مصاريف علاج الطالب حتي يتماثل للشفاء.



وكانت أسرة التلميذ يوسف محمد رجب بالصف الأول الاعدادي من مدينة طنطا بمحافظة الغربية باحدي المدارس الخاصة قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد مسؤلي مدرسة المدينة بالاهمال الجسيم بعد اصابة نجلهم بقطع جرحي داخلي وخارجي بـ65 غرزه داخل فناء المدرسة واثناء اليوم الدراسي.

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أفاد البلاغ المقدم ان مسؤلين المدرسة قامو بنقل الكانتين الخاص الي مكان اخر وتم دهان المكان القديم دون ان تنزع منه المسامير واصبحت المسامير بلون الدهان واثناء لعب التلميذ في الفسحة مع زملائه واقترابه من المكان المدهون لم يشعر بنفسه الا غارقا في دمائه.كما ناشدت اسرة التلميذ التدخل الفوري من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الخاص بمدرية التربية والتعليم للتحقق من الاهمال الجسيم للمدرسة والمسؤلينكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر بقسم ثان طنطا برقم 59جنح وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.