أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لمتابعة اشتراطات الأمن والسلامه بمدرسة خاصة بمدينة طنطا عقب إصابة طالب بجرح قعطي بطول 65 غرزة داخل فناء المدرسة خلال اليوم الدراسي.
وشدد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدرسة ستتكفل جميع مصاريف علاج الطالب حتي يتماثل للشفاء.
وكانت أسرة التلميذ يوسف محمد رجب بالصف الأول الاعدادي من مدينة طنطا بمحافظة الغربية باحدي المدارس الخاصة قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد مسؤلي مدرسة المدينة بالاهمال الجسيم بعد اصابة نجلهم بقطع جرحي داخلي وخارجي بـ65 غرزه داخل فناء المدرسة واثناء اليوم الدراسي.
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التعليقات على تحقيق عاجل في واقعة إصابة طالب بـ 65 غرزة بمدرسة خاصة في الغربية
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