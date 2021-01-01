بحث اجتماعي لـ طالبات بنات عين شمس بشأن المصروفات الدراسية |تفاصيل

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قرر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتحويل الكتاب الجامعي في صورته التقليدية إلى كتاب إلكتروني وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد2021-2022، حيث يحدث ذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030، والتي تعد أهم محاورها التحول الرقمي.



قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، يوجد بعض المعوقات التي تواجه بعض الطلاب لعدم امتلاكهم أجهزة حديثة تواكب هذا التطور لافتا ان الجامعات المصرية تقدم خدمة متميزة للطلاب غير القادرين وهي البحث الاجتماعي لدعم مصروفات الدراسة للطلاب .



وأكد الدكتور تامر شوقي أن الجامعات المصرية تعمل علي حلول سهلة وبسيطة لجمبع الطلاب وضمان وصول المعلومة لكافة الطلاب من حيث تقديم المقررات علي CD بالاضافة انه يمكن للطلاب الغير قادرين مذاكرة المناهج عن طريق الجروبات الخاصة بالكلية عن طريق الواتس اب والفيس بوك .

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وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدى البلد إن الدولة المصرية تهتم اهتماما كبيرا بالتعليم سوء التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، خاصة أن التعليم بمصر يمر بحالة من التوتر بسبب انتشار فيروس كورونا .وتابع أن الكثير من الجامعات تعمل منذ فترة، وهناك العديد من المقررات إلكترونية بالفعل، لافتا إلى أن الهدف أن تكون جميع المعلومات متاحة أمام الطلاب وكذلك تخفيف النفقات والمصروفات على الطلبة .وأكد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن التعليم يقوم باستحداث أدوات التكنولوجيا المتاحة لديه لتسهيل الدراسة على الطلاب.وأضاف أستاذ علم النفس التربوي، أنه يتم تطوير جميع الجامعات المصرية بشكل كافٍ مع تطوير المناهج الدراسية التي تواكب سوق العمل.وأوضح الدكتور تامر شوقي أنه منذ جائحة كورونا والاعتماد علي التعليم الهجين اولي خطوات نجاح وتطوير التعليم في مصر، والسعي لمواكبة التكنولوجيا ورفع العبء عن كاهل الأهالي .وأكد أن التعليم بمختلف مراحله يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم بها البلاد لنهضة الشعب .وفي ذات السياق قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم تقديم البحث الاجتماعي لطالبات الكلية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ابتداء من السبت ٢٣ أكتوبر الجاري.وأوضحت الدكتورة أميرة في تصريحات لـ صدي البلد أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنيه الكلية أو cdوأشارت إلي أن الطالبات اللائي لا ينطبق عليهن الدعم من صندوق التكافل الاجتماعي هي :-الطالبة الراسبة-الطالبة المفصولة-الطالبات الخريجات-الطالبة المقيدة بالمدينة الجامعية-الطالبة بالأقسام التربوية العلمية باللغة الإنجليزيةالأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس من صندوق التكافل الاجتماعي للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢:-إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة وولي الأمر (الأب والأم )سارية وصورة شخصية للطالبة-وفي حالة وفاة احد الوالدين او كلامها يجب احضار شهادة الوفاة او اصل ما يثبت قيمة المعاش-وفي حالة طلاق الوالدين يتم تقديم صورة من قسيمة الطلاب-وفي حالة ان يكون الوالد مزارع تقديم ما يثبت من الجمعية الزراعية بعد امتلاكه اي أراضي-وفي حالة ان يكون ولي الأمر له دخل ثابت يجب احضار مفردات الدخل حديثة ومختومة-وفي حالة مرض الطالبة او اي فرد من أفراد الأسرة يام تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك