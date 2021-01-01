

6 نصائح لزيادة التقارب بين الزوجين 6 نصائح لزيادة التقارب بين الزوجين

إذا كنتِ متزوجة حديثًا فبالتأكيد تبحثين باستمرار عن أفكار لزيادة الترابط بينك وبين زوجك، لتعميق العلاقة، وزيادة التقارب، والتعرف عليه بشكل أفضل، لذلك عليكِ بالأخذ بزمام المبادرة وتطبيق بعض النصائح التى نرصدها لكِ من خلال هذا التقرير المنشور على موقع e time، وسيتفاعل شريك حياتك معك بالتأكيد في النهاية.



زيارة الحدائق

قد يبدو الأمر غريبًا لكن فى الحقيقة أن زيارة الحدائق تخرج الطفل الموجود بداخلنا، وهو ما يسمح لشريك حياتك برؤية هذا الجانب منك والعكس صحيح، ففى معظم الأوقات، نميل نحن البالغين إلى مشاركة بعض ذكريات الطفولة عندما نذهب إلى هناك، وهو ما يسمح لنا بإظهار جانبنا الضعيف أيضًا.





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