تحديد الخصر موضة الملابس الحريمى بخريف 2021



موضة الملابس الحريمى بخريف 2021 موضة الملابس الحريمى بخريف 2021

تصدرت الفساتين المتدفقة، والأنماط الواسعة المتدرجة الموضة لسنوات، لكن مع موسم الخريف عادت موضة الخصر المحدد مرة أخرى، والتى ظهرت على منصات عروض مختلفة مثل Erdem وEmilia Wickstead، والتى تساعد على إبراز أنوثة المرأة فى المناسبات المختلفة، وقد لا تناسب موضة تحديد الخصر الجديدة النساء التى اعتادت على ارتداء الملابس الفضفاضة بسبب أنها تجعلها تشعر بالراحة وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



ومن التصميمات التى ظهر بها تحديد الخصر، هو معطف مصمم بحزام يحدد الخصر، وكلما كان أضيق كلما أظهر الخصر أكثر، والذى يناسب المرأة العاملة.



وبدلًا من السترات الضخمة ذات الصدر المزدوج، التى كانت موضة لفترة من الوقت، يمكن استبدالها بالبحث عن تصميمات أخرى لسترات مريحة ومصممة بأزرار عند الخصر، أو المصممة بأحزمة مدمجة، حتى تظهر رشاقة المرأة عند تحديد الخصر.

وينصح أيضاً بالبحث عن البلوزات والسترات الشتوية والتى تساعد على إبراز الخصر ويمكن ارتداؤها مع تنورة أو سروال، ما يساعد المرأة فى الحصول على إطلالة أنيقة.وطرحت بالأسواق أيضاً التنانير القلمية التى على هيئة ساعة رملية والتى تساعد على إبراز رشاقة المرأة مع تحديد خضرها، ولكن لا تزال الفساتين المتوسطة ذات الأكمام الطويلة والرقبة العالية تتصدر قائمة الموضة، والتى يمكن ارتداؤها مع حزام متناسق مع لون الفستان فى محيط الخصر لإبراز رشاقة المرأة ومواكبة الموضة الجديدة عند حضور المناسبات المختلفة.وتساعد الفساتين والسترات والمعاطف المصممة بأحزمة حول الخصر على إبراز رشاقة المرأة ما يزيد من ثقتها بنفسها أمام الجميع سواء عند ذهابها للعمل أو عند حضور أى من المناسبات المختلفة، لذلك سيفضل هذا الاتجاه الجديد العديد من النساء اللاتى يحرصن على الحصول على إطلالة مميزة.











