تصدرت الفساتين المتدفقة، والأنماط الواسعة المتدرجة الموضة لسنوات، لكن مع موسم الخريف عادت موضة الخصر المحدد مرة أخرى، والتى ظهرت على منصات عروض مختلفة مثل Erdem وEmilia Wickstead، والتى تساعد على إبراز أنوثة المرأة فى المناسبات المختلفة، وقد لا تناسب موضة تحديد الخصر الجديدة النساء التى اعتادت على ارتداء الملابس الفضفاضة بسبب أنها تجعلها تشعر بالراحة وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ومن التصميمات التى ظهر بها تحديد الخصر، هو معطف مصمم بحزام يحدد الخصر، وكلما كان أضيق كلما أظهر الخصر أكثر، والذى يناسب المرأة العاملة.
وبدلًا من السترات الضخمة ذات الصدر المزدوج، التى كانت موضة لفترة من الوقت، يمكن استبدالها بالبحث عن تصميمات أخرى لسترات مريحة ومصممة بأزرار عند الخصر، أو المصممة بأحزمة مدمجة، حتى تظهر رشاقة المرأة عند تحديد الخصر.
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التعليقات على تحديد الخصر موضة الملابس الحريمى بخريف 2021
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