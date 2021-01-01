

وصفات طبيعية من الجوافة وصفات طبيعية من الجوافة



تحتوى فاكهة الجوافة على جميع العناصر الغذائية الهامة من فيتامينات ومعادن، التي تساعد في تعزيز مناعة الجسم كما تعمل على العناية بالبشرة وعلاج العديد من المشاكل الجلدية، ولهذا نستعرض فى هذا التقرير وصفات طبيعية من الجوافة للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع "blushin".



وصفات طبيعية من الجوافة للعناية بالبشرة



وصفة الجوافة لتفتيح البشرة



تحتوي الجوافة على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تفتيح البشرة من خلال تحضير ملعقة صغيرة من العسل وقشرة الجوافة، ثم تقشر ثمرة الجوافة، و إضافة قشور الجوافة إلى الخلاط لعمل عجينة، ثم إضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل إلى عجينة القشر وخلطهم جيداً، ثم وضع المزيج على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.





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