بشهادات مزورة.. سمكري بني آدميين جديد يظهر في مصر



سمكري بني آدميين جديد يظهر في مصر سمكري بني آدميين جديد يظهر في مصر

ألقت السلطات المصرية، الجمعة، القبض على ميكانيكي انتحل صفة طبيب ويدير مركزا للعلاج الطبيعي بمحافظة الشرقية شمال البلاد.



وذكرت نقابة العلاج الطبيعي أنه تم القبض على سمكري بني آدميين جديد وهو شخص انتحل صفة أخصائي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتبين أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شـهادة ماجستير من كليـة العـلاج الطبيعي بجامعة المنصورة.



وذكرت النقابة أنه تم القبض على المنتحل، ويدعى محمود محمد فتحي، حيث ثبت من واقع أوراقه الثبوتية أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية بشركة كايرو قطن.

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واتهمت النقابة الطبيب المزيف بتزوير شـهادة ماجستير عـلاج طبيعـي صادرة من كلية العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة ومختومة من جامعة القاهرة، مؤكدة أنه تم ضبط 23 مركزا على مستوى الجمهورية حتى الآن يديره بعض غير خريجي التربية الرياضية وغيرهم.وكانت السلطات المصرية، قد قررت من قبل حبس صاحب مركز للعلاج الطبيعي، يدعى يوسف خيري، أطلق على نفسه اسم "سمكري البني آدميين"، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تزوير هويته الشخصية وممارسته لمهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وأغلقت مركزه الخاص بعدما تبين أنه ليس خريجا من كلية العلاج الطبيعي، وأن المركز يعمل بدون ترخيص.وكشفت التحقيقات أن يوسف خيري دائم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة للترويج لنفسه، كما استغل علاقاته ببعض الفنانين وترددهم على مركزه للعلاج لإيهام المرضى بقدرته على علاج آلام العمود الفقري والرقبة والمفاصل والتهاب الأوتار والأعصاب والديسك عن طريق الطقطقة والطرقعة لأجزاء من الجسد.وتبين أن المتهم نجح في خداع عدد من الفنانين والمشاهير واستغل حاجتهم للعلاج، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، والتقط صوراً لهم داخل المركز وروج لنفسه من خلال هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من المرضى للتعامل معه والاطمئنان لكفاءته.