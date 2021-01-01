قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن المقارنات بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو لا تخدم اللاعبين، لكنه اعترف بأن مهاجم ليفربول يملك قدما يسرى أفضل، إلا أن رونالدو يتفوق عليه في الكرات العالية.
وأضاف المدرب الألماني، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي للمباراة المرتقبة بين الريدز ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ): "لماذا يجب أن نقارن كريستيانو رونالدو بمحمد صلاح؟ من الواضح أن كليهما لاعبان من الطراز العالمي، هكذا هو الأمر".
وتابع قائلا: "يمكنني القول إنه حتى لو لم تكن القدم اليسرى لرونالدو بهذا السوء، سأقول إن القدم اليسرى لمحمد أفضل".
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التعليقات على كلوب يقارن بين صلاح ورونالدو.. ويكشف نقاط قوتهما
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