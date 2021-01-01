تقرير يكشف سبب قرار ضبط والد زوجة علاء مبارك

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كشف تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع في مصر، سبب إصدار قرار عاجل بضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمتهم في قضية الغاز الشهيرة.

وجاء في التقرير المودع أن المتهمين وآخر متوفي، أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند، بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ قدره 969.669.636 مليون جنيه، ومبلغ آخر قدره 1.725.986.64 مليون دولار أمريكي، خلال فترة 1 يوليو سنة 2010 حتى 29 يناير عام 2019.



كما أكد التقرير، أنه في يوم يوليو 2010، امتنعت شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول، عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، حيث كانت الشركة مدينة الهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه، مما يكشف دفاع الشركة أن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة، وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.



واختتم التقرير المرفق بأوراق القضية، أنه بناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجناية المنصوص عليها رقم 116 مكرر، وتمت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة.

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وأمس الأربعاء قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، سرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.وفيما طالب المحامي فتحي سرور، في دفاعه عن المتهم، ضم مستندات القضية منذ عام 2015، وكذلك الحسابات الخاصة بموكله في القضية، كما طالب باستحضار خبير حسابي متخصص.