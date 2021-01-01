بايدن يهدد الصين برد قوي حال مهاجمة تايوان| فيديو



بايدن بايدن

قال الرئيس الامريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين، في خروج واضح عن موقف السياسة الخارجية لـ واشنطن.



لكن متحدثًا باسم البيت الأبيض، قال في وقت لاحق لبعض وسائل الإعلام الأمريكية، إن تصريحاته لا تعني تغييرًا في السياسة.



ولدى الولايات المتحدة قانون يلزمها بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها.

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ولكنها تنتهج سياسة “الغموض الاستراتيجي”، حيث تتعمد الغموض بشأن ما ستفعله في الواقع إذا هاجمت الصين تايوان.ولم ترد الصين بعد على تعليقات بايدن.ماذا قال بايدن والبيت الأبيض؟أشار أحد المشاركين إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الصين اختبرت صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت، وسأل بايدن عما إذا كان بإمكانه “تعهد حماية تايوان” ، وماذا سيفعل لمواكبة التطور العسكري الصيني.وأجاب بايدن: “نعم .. نعم”، وأضاف أنه لا داعي “للقلق بشأن ما إذا كانوا سيصبحون أكثر قوة” ، لأن “الصين وروسيا وبقية العالم تعلم أننا أقوى جيش في تاريخ العالم”.ثم سأله أندرسون كوبر، مذيع CNN، مرة ثانية عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حالة هجوم من الصين.وأجاب بايدن: “نعم ، لدينا التزام للقيام بذلك”.فيما بعد ظهر متحدث باسم البيت الأبيض وكأنه يتراجع عن تعليقات بايدن، قائلاً لوسائل الإعلام الأمريكية إن الولايات المتحدة 'لا تعلن عن أي تغيير في سياستنا وليس هناك تغيير في سياستنا".وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، ففي أغسطس الماضي ، بدا أن بايدن يقترح نفس الموقف بشأن تايوان في مقابلة مع شبكة ABC News.كما قال البيت الأبيض حينها إن سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان لم تتغير.وليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان ، لكنها تبيع لها الأسلحة كجزء من قانون العلاقات مع تايوان ، والذي ينص على أن الولايات المتحدة يجب أن تزود الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.لديها علاقات رسمية مع الصين ، كما أنها تعترف دبلوماسياً بموقف الصين بأن هناك حكومة صينية واحدة فقط.كيف كان رد تايوان والصين؟وقال المكتب الرئاسي في تايوان إنه لن يستسلم للضغوط ولن “يتقدم بتهور” عندما يحصل على الدعم.وقال المتحدث باسم الرئاسة كزافييه تشينج ، الذي أعرب أيضا عن تقديره لاستعراض إدارة بايدن المستمر للدعم 'القوي' لتايوان ، 'ستظهر تايوان تصميمًا حازمًا للدفاع عن نفسها'.فيما لم ترد الصين بعد، لكن في وقت سابق يوم الخميس، أمام مجلس مدينة بايدن، اتهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، الولايات المتحدة “باتخاذ إجراءات خطيرة تقود الوضع في مضيق تايوان إلى اتجاه خطير”.وتصاعدت التوترات بين تايوان والصين في الأسابيع الأخيرة بعد أن قامت بكين بإرسال عشرات الطائرات الحربية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية.مع كل الحديث الأخير عن الحرب من أجل السيطرة على تايوان ، من المهم أن نتذكر بعض الأشياء.إن أي محاولة من جانب بكين لاستعادة الجزيرة بالقوة ستكون مهمة شنيعة وصعبة.هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث أبدًا ، لكن الزعيم الصيني الذي أمر بشن هجوم سيؤيد قتال الصينيين الهان الصينيين الهان في صراع أيديولوجي دموي باستخدام أسلحة فتاكة عالية التقنية.لا يهم إلى أي مدى اعتقدت الحكومة الصينية أنها أعدت الناس في البر الرئيسي لمثل هذا الصراع ، وضختهم بالدعاية حول الانشقاقيين التايوانيين وما إلى ذلك.ولا يهم إلى أي مدى قامت صحيفة جلوبال تايمز المروج للحرب بتصوير الحملة بشكل مجيد - وفقا لـ بي بي سي - سيكون من الصعب تبييض أي صور لجنود أعداء تربطهم صلة قرابة بعيدة وهم يرقدون قتلى على شواطئ كنتيج.وبعد ذلك، بعد الاستيلاء على تايوان ، سيكون هناك أيضًا تحدٍ لا يستهان به للاحتفاظ بالسيطرة على إقليم حيث الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم 24 مليون نسمة يعارضون حكم الحزب الشيوعي.بصرف النظر عن كونه مسؤولاً عن كل هذا ، فإن الزعيم الذي أمر بمثل هذا الهجوم سيكون مسؤولاً أيضًا عن التسبب في عدم استقرار إقليمي هائل ، ومن المحتمل أن يسحب قوات من الولايات المتحدة بالإضافة إلى دول أخرى مثل أستراليا أو حتى اليابان.من الواضح أن شي جين بينج يرغب في إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي الصيني تحت قيادته ،ما يعبر عن مدى ارتفاع المخاطر.وعلى الرغم من التصريحات النارية المتزايدة الصادرة عن بعض وسائل الإعلام الصينية ، يجب أن تعتقد أن الرؤساء الأكثر برودة في الحكومة الصينية لن يفكروا في هجوم وشيك.ومع ذلك ، مع تنامي القوة العسكرية للصين ، يمكن أن تتغير جميع هذه الحسابات في غضون سنوات.