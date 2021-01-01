طريقة عمل طاجن العكاوي للشيف شربيني



طاجن العكاوي طاجن العكاوي

يأتي طاجن العكاوي فى مقدمة الأكلات الرئيسية التى يحبها المصريون، حيث تمنح الجسم قدر كبير من القوة والطاقة.



ونعرض لكم فيما يلي طريقة عمل طاجن العكاوي فى المنزل بمذاق احترافي بخطوات الشيف شربيني.



مقادير طاجن العكاوي

عكاوي

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بصلزيتجوزة الطيبمرقةبهاراتكراتكرفسفلفل حارورق لوراحبهانزعتر مفرومطماطمماءملحفلفل اسودطريقة عمل طاجن العكاوي* في حلة على النار ضعي كمية من زيت الطهي اتركيها تسخن قليلا ثم ضعي كمية كبير من البصل المقطع مكعبات ومكعب مرقة وجوزة الطيب والبهارات والملح والفلفل اسود* افرمي الكرات والكرفس وضيفيهم على الحلة وضيفي بعدهم الفلفل الحار المقطع وورق لورا وحبهان وزعتر طازج مفروم وفصوص ثوم* ضيفي العكاوي وماء واتركيها تنضج على النار مع طماطم مكعبات ثم قدمي طاجن العكاوي ساخنا .