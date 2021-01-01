طرق علاج المغص وتقلصات البطن في المنزل



طرق علاج المغص وتقلصات البطن طرق علاج المغص وتقلصات البطن

تعد معرفة طرق علاج المغص وتقلصات البطن فى المنزل من الأمور الضرورية التي ينبغي على الجميع معرفتها .. فهي ليست من المشكلات الصحية التى تصيب الأطفال بشكل خاص ولكن يعاني منها الكبار أيضا؟



وفي معظم الأحيان تزول معظم آلام البطن دون علاج خاص ومع ذلك هناك بعض الأشياء التي يمكنك تساعد فى تقليل حدة الألم وعلاج المغص بشكل أسرع .



أما إذا استمر المغص وآلام البطن فترة من الزمن أو تكرر بشكل واضح فلابد من زيارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف السبب الحقيقي وراء هذا الألم لأنها قد تكون علامة تخبرنا بوجود مشكلة كبيرة فى الجسم.

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نكشف لكم فيما يلي أهم طرق علاج المغص وتقلصات البطن للكبار فى المنزل وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ betterhealth” .كمادات خاصة:يساعد وضع زجاجة ماء ساخن أو كيس قمح ساخن على البطن بشكل كبير في علاج المغص وتقليل حدته.انقع في حمام دافئالحمام الدافئ امر جيد لـ علاج المغص والتقلصات ولكن احرص على ألا تحرق نفسك.السوائل:احرص على أن تشرب الكثير من السوائل الصافية على مدار اليوم مثل الماء لتساعد فى علاج المغص.ابتعد عن الكافيين:قلل من تناول القهوة والشاي والكحول لأنها قد تزيد الألم سوءًا.عندما تعود لتناول الطعام مرة أخرى:ابدأ بالسوائل الصافية ثم انتقل إلى الأطعمة الخفيفة مثل البسكويت أو الأرز أو الموز أو الخبز المحمص وقد ينصحك طبيبك بتجنب بعض الأطعمة.الحصول على الكثير من الراحةجرب مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في تقليل بعض أنواع الألم.تناول المسكنات الخفيفة مثل الباراسيتاموليرجى التحقق من العلبة لمعرفة الجرعة الصحيحة وتجنب الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات ما لم ينصح الطبيب بتناولها ويمكن لهذه الأدوية أن تجعل بعض أنواع آلام البطن أسوأ.