مرض نادر.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة بروتيوس

متلازمة بروتيوس هي حالة نادرة تتميز بالنمو المفرط للعظام والجلد والأنسجة الأخرى، وفيها تنمو الأعضاء والأنسجة المصابة بالمرض، بشكل غير متناسب مع باقي الجسم، وعادة ما يكون فرط النمو غير متماثل، مما يعني أنه يؤثر على الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم بشكل مختلف.
الأطفال حديثو الولادة المصابون بمتلازمة بروتيوس لديهم علامات قليلة أو معدومة، ويصبح فرط النمو واضحًا بين عمر 6 و 18 شهرًا ويزداد شدة مع تقدم العمر.
يختلف نمط فرط النمو لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة بروتيوس اختلافًا كبيرًا ولكن يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم تقريبًا، غالبًا ما تتأثر عظام الأطراف والجمجمة والعمود الفقري، يمكن أن تسبب الحالة أيضًا مجموعة متنوعة من النمو الجلدي ، خاصةً آفة سميكة ومرتفعة ومخدودة بعمق تُعرف باسم وحمة النسيج الضام المخي، عادة ما يحدث هذا النوع من نمو الجلد على باطن القدمين ولا يمكن رؤيته إلا في حالات أخرى غير متلازمة بروتيوس، يمكن أيضًا أن تنمو الأوعية الدموية (الأنسجة الوعائية) والدهون (الأنسجة الدهنية) بشكل غير طبيعي في متلازمة بروتيوس.
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