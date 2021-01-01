أهم ما يجب معرفته عن سلالة فيروس كورونا الروسية



فيروس كورونا في روسيا فيروس كورونا في روسيا

ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في روسيا تتميز بقدرتها الكبيرة على الانتشار بسرعة وإصابة عدد كبير من الأشخاص ووصفها المتخصصين بأنها أكثر وحشية من سلالة دلتا التى نشأت فى الهند وهددت العالم أجمع.



ويسعى العلماء حاليا لجمع أهم المعلومات عن سلالة كورونا الورسية لنشر التوعية بأعراضها واكتشاف بروتوكول علاجى مناسب يقلل من ضحاياها.



نرصد لكم في هذا التقرير أهم المعلومات التى توصل لها المختصين عن سلالة فيروس كورونا الجديدة فى روسيا وفقا لما أوردته الوكالات العالمية.

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سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى من سلالة دلتا وتنتشر بشكل أسرع .اطلق العلماء على سلالة فيروس كورونا الجديدة فى روسيا اسم AY4.2 .أعراض سلالة فيروس كورونا الروسية أقوى من أعراض السلالات العادية وفي مقدمتها سلالة دلتاتسببت السلالة الجديدة في زيادة سريعة فى الإصابات بشكل غير مسبوق وحققت ارقاما قياسيا فى روسيا فحققت أمس 34073 إصابةزيادة الوفيات حيث حققت سلالة فيروس كورونا الجديدة ارقام وفيات قياسية رغم أنها مازالت حديثة حيث بلغ عدد الوفيات أمس في روسيا 1028يتوقع العلماء انتشارها فى عدة دول أخرى خاصة بعد اكتشاف حالة فى أسرائيل كانت لشخص قادم من أوروبا مما يستوجب على كافة الدول اتخاذ احتياطات اللازمة الخاصة بالسفر .اجراءات الوقاية نفس الاجراءات المتبعة للوقاية من باقي سلالات فيروس كورونا مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.