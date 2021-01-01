

تحديث Android 12 الرسمي متوفر الآن لـGoogle Pixel 3 والأحدث تحديث Android 12 الرسمي متوفر الآن لـGoogle Pixel 3 والأحدث

خلال مؤتمر الإعلان عن سلسلة هواتف Google Pixel 6 قامت شركة جوجل بإطلاق الإصدار الرسمي والمستقر من تحديث Android 12 لجميع هواتفها الذكية ابتداء من هواتف Pixel 3، ويأتي هذا التحديث الرسمي بعد حوالي 4 تحديثات تجريبية تم إطلاقها خلال الأشهر القليلة الماضية.



سيصل Android 12 مع جميع المميزات التي كشفت عنها شركة جوجل والتي تشمل تغييرات مرئية وتجربة مستخدم محسنة مع Material You بالإضافة إلى نظام تخصيص يمكنه سحب ألوان مميزة من خلفية هاتفك، كما أنه سيجلب إعدادات خصوصية وأذونات محسنة وبالإضافة إلى ذلك فإن شريط البحث الموجود في أعلى قائمة الإعدادات يخضع لتغيير بسيط حيث إنه أصبح عبارة عن فقاعة لم تعد تشغل عرض الشاشة بالكامل (كما أنها ليست مستطيلة).



وأيضا تم تحديث عنصر واجهة مشغل الوسائط وأصبح الآن أوسع على كل من الشاشة النشطة وشاشة القفل وهناك أيضا عنصر تحكم جديد في الإشعارات، وقائمة منبثقة جديدة للاختصارات تظهر عند النقر مطولا فوق أحد التطبيقات وعلاوة على ذلك فإن نظام Android 12 يأتي مع قائمة عائمة حصرية لألعاب الفيديو ويحتوي على شريط أوضاع اللعبة المعتاد والذي سيتم عرضه مع بعض خيارات التكوين عند تشغيل الألعاب، بالإضافة إلى مميزات أخرى عديدة ستتعرف عليها بعد تحميل تحديث أندرويد 12 على جهازك.

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وعلاوة على ذلك فإنك إذا كنت تمتلك هاتف Google Pixel 3 أو Pixel 3 XL أو Pixel 3A أو Pixel 3A XL أو Pixel 4 أو Pixel 4A 5G أو Pixel 4 XL أو Pixel 5 أو Pixel 5A فيمكنك التوجه إلى إعدادات النظام والتحقق من تحديثات النظام المتوفرة، مع العلم بأن حجم التحديث يبلغ حوالي 1.5 جيجا بايت في حالة إذا كنت قادما من Android 11 أما إذا كنت مثبتا أحدث إصدار تجريبي فحجم التحديث لن يتخطى 480 ميجا بايت.